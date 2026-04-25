"Se están recogiendo firmas" en La Habana, pero para recoger la basura, dice Rigoberto Ferrera

El humorista cubano Rigoberto Ferrera publicó este viernes un video en Facebook en el que ironiza —en doble sentido— sobre la campaña oficial de recogida de firmas del régimen, informando con su característico sarcasmo que se están recogierndo firmas, pero para la eliminación de la basura en La Habana.

El clip de 34 segundos, acompañado por el único texto: "Esto hay que recogerlo. Atte. El látigo de comunales", fue grabado en la calle Perfecto Lacoste, de la capital, y muestra montones de desechos apilados en plena vía pública, al parecer con un local del Partido Comunista visible al fondo.

"Se están recogiendo firmas aquí en Perfecto Lacoste para que recojan la basura", dice Ferrera frente a la pila de desperdicios, antes de rematar: "Esto hay que recogerlo, mi amigo. Por una ciudad mejor". El juego de palabras es tan simple como efectivo: mientras el régimen de Miguel Díaz-Canel moviliza su maquinaria para recolectar millones de adhesiones a una declaración política, La Habana lleva meses sepultada bajo toneladas de basura sin que nadie la recoja.

La campaña oficial que Ferrera parodia se llama "Mi Firma por la Patria" y fue lanzada el 19 de abril por el Partido Comunista de Cuba, con motivo del 65 aniversario de la Batalla de Playa Girón. Díaz-Canel fue el primero en estampar su firma en el Museo Memorial de Ciénaga de Zapata, Matanzas, y declaró solemnemente: "Firmamos la declaración inequívoca de que la Revolución cubana jamás negociará sus principios".

Al compás de otra de las tantas campañas propagandísticas de la dictadura —esta vez titulada: Declaración del Gobierno Revolucionario "Girón es hoy y es siempre"—, se pretende recolectar millones de adhesiones, con libros de firmas abiertos en comunidades, centros laborales e instituciones estudiantiles de todo el país y las habituales presiones para que la población acuda a respaldar la iniciativa.

Lo que el régimen no menciona en sus actos es que, mientras sus funcionarios recorren el país con libros de firmas bajo el brazo, la capital cubana enfrenta una crisis sanitaria de proporciones alarmantes. En febrero último, solo 44 de los 106 camiones recolectores de La Habana estaban operativos por escasez de diésel. La ciudad genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos diarios de desechos sólidos, pero cuenta con apenas 10,000 contenedores cuando necesitaría entre 20,000 y 30,000.

Ante la inacción del Estado, los vecinos han recurrido a quemar la basura en las calles, práctica que la bloguera Yoani Sánchez describió el 15 de abril con una frase lapidaria: "La Habana huele a basura quemada".

El propio Ferrera había documentado esa realidad el 20 de abril, días antes de este video, cuando publicó otro clip en el que aparecían contenedores ardiendo en plena ciudad. La ironía es que, mientras el régimen extendía sus libros de firmas por todo el país, La Habana ardía literalmente en basura.

La campaña oficial también ha sido denunciada por activistas como una operación de propaganda forzada. En Cárdenas se reportaron amenazas directas a trabajadores con frases como "O firmas o tú sabes lo que te espera". El opositor José Daniel Ferrer y la activista Lara Crofs, entre otras voces críticas, llamaron públicamente a no participar, calificando la iniciativa de apoyo a la "tiranía".

Decenas de internautas cubanos recibieron el video de Ferrera con el mismo humor filoso que caracteriza su obra. "A quién hay que recoger primero", bromeó un usuario. Otro apuntó: "Yo firmo pa que recojan la basura y la boten bien, pero bien lejos". Un tercero advirtió con sorna: "Si recogen firmas para la recogida de basura tienen que especificar qué basura, no vaya a ser que las filas superen las del primero de mayo". Y uno más cerró el círculo con precisión: "Hasta el PCC está al recoger firmas para que les resuelvan el basurero".