Se mudó de Miami por ahorrar dinero y ahora no soporta donde vive: "Qué ciudad más fea esta"

Una cubana residente en Brandon, Florida, suburbio al este de Tampa, publicó el pasado sábado un video en TikTok en el que critica sin filtros la estética urbana de la zona donde vive, desatando un amplio debate entre la comunidad cubana en el exilio.

Bajo la cuenta @alietty_livestyle, la creadora de contenido arranca el video con una frase directa: «Qué ciudad más fea esta. Yo estoy viviendo en Brandon, que es Tampa. Bueno, no es Tampa, pero Tampa está cerca, más feo todavía».

La autora explica que se mudó de Miami a Brandon por razones económicas: la renta era más asequible y le permitía pasar de un apartamento a una casa sin, en sus palabras, «perder un pulmón, como en Miami».

Sin embargo, reconoce que el traslado tuvo un costo estético. «Cometí el grave error de venir para acá, una ciudad más tranquila, donde la renta estaba más económica. Pero es feo», admite.

Su crítica no se detiene en Brandon. Extiende el juicio a Tampa en su conjunto, comparando su centro desfavorablemente con el de Miami: «El Tampa de Tampa son tres edificios comparado con el Tampa de Miami, eso no es nada».

Y va más lejos aún: «Hasta Miami es feo. No me hables de Brickell, no me hables de las urbanizaciones bonitas de Miami Beach. Lo demás es feo».

Para la cubana, ciudades como Nueva York, Boston o Chicago sí merecen reconocimiento estético, pero advierte que representan apenas «un 10% de la urbanización de este país». El resto, a su juicio, es un territorio vasto y sin atractivo visual.

La única excepción que concede son las playas: «Arena fina blanquita, las playas, lo natural», aunque remata que «lo hecho para el hombre», feo.

Anticipando las críticas de quienes suelen responder con el argumento de que si no les gusta, que se vayan, la autora usa un recurso retórico muy reconocible entre cubanos emigrantes: «Los aeropuertos están abiertos. Sí, me voy cuando me dé la gana, si me quiero ir o por lo que sea, pero no debemos dejar de reconocer que es feo».

Esta tendencia a expresar frustraciones cotidianas con total franqueza, sin que ello implique arrepentimiento por haber emigrado, es habitual en la comunidad cubana en TikTok. La migración interna de cubanos desde Miami hacia ciudades más asequibles como Tampa, Cape Coral o destinos fuera de Florida ha sido una tendencia documentada en los últimos años, impulsada principalmente por el alto costo de las rentas en el sur de Florida.

Otra cubana había compartido su experiencia al mudarse de Miami a Tampa ofreciendo consejos sobre alquiler y presupuesto, mientras que una tercera relató el camino inverso: dejar Tampa para regresar a Miami y enfrentarse a rentas «carísimas» e imposibles de asumir sola.

Brandon es un suburbio residencial con desarrollo predominantemente posterior a 1970, caracterizado por centros comerciales de franja, vivienda unifamiliar genérica y escasa vida peatonal. Tampa, por su parte, superó a Miami como mejor ciudad de Florida en 2021 según la consultora Resonance, destacando su baja criminalidad y el desarrollo del Riverwalk, aunque la autora del video no parece haber encontrado esos atributos en su experiencia diaria.

En la descripción del video, la cubana resume con precisión la tensión que vive: «A veces siento que vivo en automático aquí. Sí, hay oportunidades… pero también hay lugares que no me transmiten nada. Y aunque mucha gente ame esta vida, para mí… se siente gris».