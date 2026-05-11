Cubanos en Galicia se forman como pescaderos: «¡Claro que me van a contratar!»

Un programa de empleo en Ferrol está formando a nuevos pescaderos para combatir la falta de relevo generacional en el sector, y entre sus participantes hay cubanos con experiencia en trabajos marineros que ven en el oficio una oportunidad real de inserción laboral en Galicia.

El reportaje, difundido por G24 Noticias, muestra a un grupo de alumnos aprendiendo a escamar, filetear y limpiar pescado de la mano de Elsa, peixeira profesional que ejerce como instructora del curso.

Uno de los participantes destaca por su trayectoria: «En Cuba trabajé 12 años en un barco pesquero palangrero», afirmó ante la cámara, con la confianza de quien ya conoce el mar desde adentro.

Otros alumnos parten de cero. «Nunca he estado en contacto con el pescado, pero sí me gusta», explicó otro de los participantes.

Una mujer cubana señaló: «Siempre he estado dentro de una oficina o trabajando en un hotel. Ahora quiero ver a la gente comer el pescado preparado y limpiado por mí misma (...) Y por qué no. ¡Claro que me van a contratar!».

El programa responde a una crisis estructural del sector. Según cifras de Fedepesca, el número de pescaderías en España pasó de más de 15.000 en 2007 a apenas 9.800 en la actualidad, mientras que el consumo per cápita de pescado cayó de 26,4 kg al año en 2014 a 17,8 kg en 2025, un desplome del 32,5%.

En Galicia, el retroceso es igualmente llamativo. El consumo ha bajado nueve kilos por persona al año durante la última década, y la mayor parte del pescado que se consume llega ya procesado industrialmente desde grandes superficies.

La presencia de cubanos en este tipo de iniciativas no es casual. Cuba es el tercer país con mayor número de ciudadanos de origen gallego, con cerca de 50.000 residentes, solo por detrás de Argentina y Brasil.

La Xunta de Galicia impulsa la Estratexia Galicia Retorna, dotada con 175 millones de euros y 37 medidas de formación e inserción laboral, incluyendo el programa Retorna Cualifica Emprego, que permite a descendientes de gallegos llegar con un contrato de trabajo ya firmado desde su país de origen.

Sin embargo, el vídeo también desató un debate en redes sociales. Varios usuarios aseguraron haber completado cursos similares sin conseguir empleo.

«Yo hice el curso hace más de 2 años y aún estoy esperando a que me llamen. Te mandan hacer el curso y las prácticas son gratis. Luego te mandan para casa», escribió una usuaria.

El sector reclama una formación profesional más completa —que incluya gestión y biología marina, no solo el procesado del pescado— y políticas públicas que frenen la caída del consumo, hoy concentrado en apenas cuatro especies: salmón, cefalópodos y variedades de piscicultura.

En toda España quedan menos de 20.000 profesionales del gremio, y el oficio sigue sin atraer a los jóvenes locales, lo que convierte a inmigrantes con experiencia marítima —como los cubanos formados en la pesca de altura— en candidatos naturales para cubrir ese hueco.