¿JD Vance y Marco Rubio son los herederos políticos de Trump para 2028?

El presidente Donald Trump impulsó públicamente este lunes una posible fórmula presidencial republicana para 2028 formado por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, calificándolo de «equipo de ensueño» y «ticket perfecto» durante una cena en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para líderes de fuerzas del orden de todo el país.
Según recogió el periodista Eric Daugherty en un video publicado en X, Trump realizó una encuesta informal entre los asistentes preguntando «¿Quién quiere a JD Vance?» y «¿Quién quiere a Marco Rubio?», con Vance recibiendo los mayores aplausos y Rubio ligeramente menos.
Acto seguido, Trump declaró: «Suena como candidato presidencial y candidato a vicepresidente», sugiriendo a Vance en la cima y a Rubio como su compañero de fórmula.
Sin embargo, el presidente se apresuró a matizar sus palabras: «Eso no significa que tengan mi respaldo bajo ninguna circunstancia. Pero, ya saben, es perfecto».
La escena no es un hecho aislado. Desde agosto de 2025, cuando Trump señaló a Vance como su sucesor «más probable» argumentando «en justicia, él es el vicepresidente», el mandatario ha mantenido deliberadamente la ambigüedad sobre quién encabezará el movimiento MAGA en 2028.
Esa ambigüedad se intensificó en febrero de 2026, cuando Trump consultó a unos 25 donantes en Mar-a-Lago sobre sus preferencias entre ambos, con una respuesta «casi unánime» o «80-20 a favor de Rubio» según NBC News y The Wall Street Journal.
Los números cuentan una historia más matizada. En el straw poll de la CPAC de marzo de 2026, Vance lideró con el 53% frente al 35% de Rubio, sin que ningún otro candidato superara el 2%.
Una reciente encuesta YouGov refuerza esa ventaja: el 65% de los republicanos consideraría votar por Vance, frente al 33% de Rubio, y el vicepresidente es la primera opción del 44% como candidato ideal.
Rubio, en cambio, domina entre los grandes donantes del establishment financiero del partido y ha acumulado un perfil internacional de alto voltaje como secretario de Estado.
Fue arquitecto político clave de la Operación Absolute Resolve, que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026; lideró las negociaciones del plan de paz de Gaza, firmado el 9 de octubre de 2025; y defendió los ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes iniciados el 28 de febrero de 2026.
El 6 de mayo, Rubio sustituyó durante casi una hora a la portavoz Karoline Leavitt en la sala de prensa de la Casa Blanca, haciendo tendencia el hashtag #Rubio2028 en X.
Los perfiles de ambos son complementarios pero distintos. Vance, con una aprobación del 77% entre republicanos, es el favorito de la base MAGA y cuenta con el respaldo de Donald Trump Jr., Tucker Carlson y Elon Musk.
Rubio, cubanoamericano nacido en Miami, es el preferido del establishment financiero y acumula simultáneamente los cargos de secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, una concentración de poder sin precedentes recientes.
Todo ocurre bajo el marco de la 22ª Enmienda constitucional, que impide a Trump presentarse a un tercer mandato, convirtiendo la sucesión en la gran apuesta política del movimiento MAGA de cara a 2028.
Un exasesor de Ron DeSantis lo resumió con claridad: «Es la carrera de JD para perder ahora mismo. Dicho eso, hay un millón de ciclos de noticias entre hoy y una primaria, y cualquier cosa puede pasar».
Preguntas frecuentes sobre el futuro político de JD Vance y Marco Rubio
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la postura de Donald Trump sobre JD Vance y Marco Rubio como posibles candidatos para 2028?
Donald Trump ha mantenido una ambigüedad estratégica respecto a su respaldo a JD Vance o Marco Rubio como sucesores para 2028. Aunque ha elogiado a ambos, no ha comprometido su apoyo a ninguno, sugiriendo ocasionalmente que ambos podrían formar un "equipo de ensueño". Esta falta de definición parece ser una táctica para mantener el equilibrio entre diferentes facciones del Partido Republicano.
¿Quién tiene mayor apoyo entre los donantes republicanos, JD Vance o Marco Rubio?
Según informes, Marco Rubio cuenta con un fuerte apoyo de los grandes donantes del Partido Republicano, con una proporción favorable de 80-20 en algunas reuniones clave. Esto contrasta con Vance, quien mantiene una conexión más sólida con la base del partido, pero carece del mismo nivel de respaldo financiero del establishment.
¿Qué logros han destacado a Marco Rubio en la administración Trump?
Marco Rubio ha ganado notoriedad por su papel en política exterior, destacando en la captura de Nicolás Maduro y en las negociaciones del plan de paz de Gaza. Su desempeño en la Conferencia de Seguridad de Múnich también le ha otorgado visibilidad internacional, consolidándolo como una figura prominente en la administración Trump.
¿Cómo se comparan JD Vance y Marco Rubio en las encuestas para la nominación republicana de 2028?
Las encuestas muestran que JD Vance lidera entre la base republicana, con un 53% de apoyo en la CPAC de 2026, mientras que Marco Rubio ha escalado al 35%. Sin embargo, Rubio está ganando terreno, especialmente entre los donantes y en mercados de predicción, lo que refleja un panorama competitivo entre ambos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.