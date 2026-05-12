¿JD Vance y Marco Rubio son los herederos políticos de Trump para 2028?

El presidente Donald Trump impulsó públicamente este lunes una posible fórmula presidencial republicana para 2028 formado por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, calificándolo de «equipo de ensueño» y «ticket perfecto» durante una cena en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para líderes de fuerzas del orden de todo el país.

Según recogió el periodista Eric Daugherty en un video publicado en X, Trump realizó una encuesta informal entre los asistentes preguntando «¿Quién quiere a JD Vance?» y «¿Quién quiere a Marco Rubio?», con Vance recibiendo los mayores aplausos y Rubio ligeramente menos.

Acto seguido, Trump declaró: «Suena como candidato presidencial y candidato a vicepresidente», sugiriendo a Vance en la cima y a Rubio como su compañero de fórmula.

Sin embargo, el presidente se apresuró a matizar sus palabras: «Eso no significa que tengan mi respaldo bajo ninguna circunstancia. Pero, ya saben, es perfecto».

La escena no es un hecho aislado. Desde agosto de 2025, cuando Trump señaló a Vance como su sucesor «más probable» argumentando «en justicia, él es el vicepresidente», el mandatario ha mantenido deliberadamente la ambigüedad sobre quién encabezará el movimiento MAGA en 2028.

Esa ambigüedad se intensificó en febrero de 2026, cuando Trump consultó a unos 25 donantes en Mar-a-Lago sobre sus preferencias entre ambos, con una respuesta «casi unánime» o «80-20 a favor de Rubio» según NBC News y The Wall Street Journal.

Los números cuentan una historia más matizada. En el straw poll de la CPAC de marzo de 2026, Vance lideró con el 53% frente al 35% de Rubio, sin que ningún otro candidato superara el 2%.

Una reciente encuesta YouGov refuerza esa ventaja: el 65% de los republicanos consideraría votar por Vance, frente al 33% de Rubio, y el vicepresidente es la primera opción del 44% como candidato ideal.

Rubio, en cambio, domina entre los grandes donantes del establishment financiero del partido y ha acumulado un perfil internacional de alto voltaje como secretario de Estado.

Fue arquitecto político clave de la Operación Absolute Resolve, que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026; lideró las negociaciones del plan de paz de Gaza, firmado el 9 de octubre de 2025; y defendió los ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes iniciados el 28 de febrero de 2026.

El 6 de mayo, Rubio sustituyó durante casi una hora a la portavoz Karoline Leavitt en la sala de prensa de la Casa Blanca, haciendo tendencia el hashtag #Rubio2028 en X.

Los perfiles de ambos son complementarios pero distintos. Vance, con una aprobación del 77% entre republicanos, es el favorito de la base MAGA y cuenta con el respaldo de Donald Trump Jr., Tucker Carlson y Elon Musk.

Rubio, cubanoamericano nacido en Miami, es el preferido del establishment financiero y acumula simultáneamente los cargos de secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, una concentración de poder sin precedentes recientes.

Todo ocurre bajo el marco de la 22ª Enmienda constitucional, que impide a Trump presentarse a un tercer mandato, convirtiendo la sucesión en la gran apuesta política del movimiento MAGA de cara a 2028.

Un exasesor de Ron DeSantis lo resumió con claridad: «Es la carrera de JD para perder ahora mismo. Dicho eso, hay un millón de ciclos de noticias entre hoy y una primaria, y cualquier cosa puede pasar».