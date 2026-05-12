Incendio forestal quema miles de acres en los Everglades

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Un incendio forestal conocido como el Max Road Fire ha quemado 5,650 acres en los condados de Miami-Dade y Broward, cubriendo de humo denso el cielo al oeste de ambos condados desde el domingo, según informó Telemundo 51.

El fuego, ubicado al oeste de la U.S. Route 27 en los Everglades, alcanzó un nivel de contención del 30% al cierre del lunes, de acuerdo con el Servicio Forestal de Florida.

Más de 12 unidades de bomberos de Miami-Dade respondieron al llamado inicial, reportado cerca de la avenida Krome norte y la calle 186 noroeste, y el equipo de rescate aéreo realizó descargas de agua sobre las llamas.

Los equipos trabajan en coordinación con el Servicio Forestal de Florida y la Oficina del Alguacil de Broward para proteger propiedades cercanas, sin que se hayan reportado heridos hasta el momento.

La situación fue especialmente crítica para los residentes que viven cerca de Max's Fish Camp and Airboat Rides, quienes quedaron atrapados cuando el fuego cortó la única vía de salida de la zona.

Roxanne Gil, quien estaba en casa con su hijo de un año, describió el momento en que el incendio los sorprendió: «Estábamos sentados en el sofá y su padre llamó para decir que había un incendio. Salimos y ya había humo, a menos de 10 minutos de la casa».

Gil explicó que la situación se complicó de inmediato: «No había forma de salir. El incendio estaba bloqueando la única carretera. La única manera era tomar un hidrodeslizador».

Antes de que llegaran los bomberos, los propios vecinos tomaron medidas para proteger sus hogares: «Tuve que rociar mi casa con la manguera; los vecinos rociaron sus casas móviles antes de que llegara el cuerpo de bomberos», relató.

El humo y las llamas también avanzaron hacia una comunidad de Pembroke Pines, donde equipos de bomberos quedaron apostados a lo largo del perímetro de la comunidad Holly Lake para monitorear las condiciones.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre baja calidad del aire en el oeste de Miramar, Pembroke Pines, Weston y localidades cercanas, pidiendo precaución especialmente a niños, personas mayores y quienes tienen el sistema inmunológico comprometido.

Un segundo incendio activo en Florida City agravó la jornada al provocar baja visibilidad en la U.S. 1, mientras que la escuela Somerset Academy, cercana al área afectada, indicó que monitoreaba las condiciones pero que todas las operaciones y exámenes continuarían según lo previsto.

El Max Road Fire se produce en el contexto de la peor temporada de incendios en Florida en más de una década: más del 70% del estado se encuentra bajo condiciones de sequía extrema o excepcional, con precipitaciones un 50% por debajo del promedio desde septiembre de 2025.

Desde enero de 2026, casi 2,000 incendios han quemado cerca de 120,000 acres en todo el estado, una cifra que refleja la gravedad de la crisis.

El Dr. Steve Davis, jefe de ciencias de los Everglades, advirtió que los incendios en turba provocados por la sequía extrema podrían alterar permanentemente el paisaje de los humedales, ya que el fuego puede penetrar en las capas de materia orgánica del suelo y arder durante semanas o meses.

Las probabilidades de lluvia aumentan este martes y el miércoles, lo que podría brindar un alivio muy necesario a los equipos de emergencia que trabajan para extinguir el incendio.