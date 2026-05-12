Cubanas seguidoras del Islam explican por qué se hicieron musulmanas

Un video publicado por Brut España muestra a varias mujeres cubanas convertidas al Islam que explican las razones por las que abrazaron esta religión y los desafíos que enfrentan al practicarla en Cuba.

El material, de dos minutos y 42 segundos, recoge los testimonios de cubanas musulmanas que hablan sobre la compatibilidad entre su identidad nacional y su fe, el uso del velo y el crecimiento de esta comunidad en el país caribeño.

«El velo no me hace a mí ser menos cubana. Ni siquiera me hace árabe, porque no lo soy. Yo soy cubana, latina y no quiero perder quién soy», afirma Maryam Camejo, una de las entrevistadas en el video.

Entre las razones para adoptar el Islam como religión en Cuba señalan el "despertar espiritual" y el hecho de ser "parejas de hombres musulmanes".

Otra de las protagonistas describe el proceso de adaptación como gradual y consciente.

«Me costó un poco de trabajo cambiar la forma de vestir. Me fue bien difícil, al igual que cambiar mi forma de hablar, porque tú sabes cómo somos los cubanos que hablamos alto y gesticulando mucho, pero todo poco a poco se va aprendiendo con sabiduría y entendimiento», dijo Yailin Fernández.

Es importante entender las diferencias entre el Islam que es la religión; un musulmán que es el creyente que la practica; y el islamismo que es una ideología política que busca organizar el Estado según principios islámicos, representando solo a una minoría dentro del mundo musulmán.

Las entrevistadas reflejan cómo el desconocimiento de esos términos provoca una confusión frecuente en Cuba y genera prejuicios hacia ellas.

En el país solo hay una mezquita, en La Habana. Además, es muy complicado encontrar comida halal, porque el Islam era una religión que prácticamente no tenía devotos en la isla hasta hace muy poco.

«Me han dicho talibana, me han dicho loca, me han llegado hasta a decir monja. Y ahí te das cuenta que no saben diferenciar entre una monja, una musulmana, una cristiana, una judía, que todos tienen su diferencia», relata Isaura Margarita Argudín.

Su conclusión es directa: «Aquí en Cuba la gente lo que no tiene es conocimiento».

Maryam Camejo señala que practicar el Islam en occidente y especialmente en Cuba, exige un esfuerzo adicional de adaptación.

«Asumir el Islam en Occidente lleva conscientemente tener herramientas para hacerlo, que a veces los sabios árabes no te la dan porque no están aquí, no saben cómo se vive aquí», dijo la cubana musulmana.

Crece la comunidad femenina musulmana en Cuba

«En los últimos años ha ido creciendo el número de mujeres que se convierten, mujeres que tienen aspiraciones profesionales, que intentan encontrar ese punto en cómo tú puedes llevar tu religión y a la vez vivir en esta sociedad», comentó Camejo.

El Islam es una religión minoritaria pero en expansión en Cuba. La Liga Islámica de Cuba estimaba unos 6,000 musulmanes en la isla, de los cuales aproximadamente 1,200 son mujeres.

El crecimiento organizado de la comunidad comenzó en los años noventa, durante el Período Especial, cuando la crisis económica impulsó una pluralización religiosa en la isla.

Hasta 2015, los musulmanes cubanos carecían de mezquita propia y se reunían en la Casa de los Árabes de La Habana o en domicilios particulares. Ese año se inauguró la mezquita Abdallah en La Habana Vieja, con capacidad para 500 personas.

Yaima González, otra cubana convertida, resumió la experiencia con una frase que sintetiza el sentir de muchas: «Ponerse el velo es un acto de valentía».

El video cierra con la aspiración de un hombre cubano musulman, Pedro Lazo, presidente de la Liga Islámica de Cuba.

«Nosotros esperamos a que haya más mujeres. Hace falta que haya más mujeres porque las mujeres son las madres de los creyentes, las que educan. Por eso pensamos que es muy bueno que haya más mujeres musulmanas en Cuba y creo que habrá más».