Cubanas le quieren dar la nacionalidad a este dominicano después de bailar reparto: «¿Era necesario hacer ese movimiento?»

Un joven dominicano identificado en TikTok como Muñeco$ (usuario @erotico04) se convirtió en el nuevo favorito de las cubanas en redes sociales tras publicar un video de 15 segundos bailando reparto cubano en el interior de su apartamento.

En el clip, publicado este lunes, el joven aparece sin camisa, con extensos tatuajes que cubren pecho, cuello y brazos, durag rojo y shorts de rayas, moviéndose al ritmo del tema «Tienes (Remix)» de Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador. El texto superpuesto en el video lo dice todo: «Dominicano pero amo el reparto ».

Las cubanas en los comentarios no tardaron en reaccionar con entusiasmo desbordado. La frase que más se repitió fue «¿Era necesario hacer ese movimiento?», expresión típica de admiración ante un baile especialmente bien ejecutado. Varios comentarios también pedían directamente «darle la nacionalidad» cubana por su dominio del género.

El reparto cubano es un subgénero del reggaetón nacido en la Isla que fusiona ritmos acelerados con elementos de timba, rumba y música urbana, y se caracteriza por coreografías enérgicas con movimientos de cadera muy marcados.

Este dominicano se suma a una larga lista de extranjeros que han conquistado a la comunidad cubana en TikTok con sus versiones del género. Jóvenes ugandeses se viralizaron en mayo de 2025 bailando reparto mientras ondeaban la bandera cubana, y un mexicano recibió elogios como «Eres un maestro» en julio de 2025 tras publicar su propio video.

En abril de 2026, una pareja de bailarines clásicos, él cubano y ella japonesa, también se viralizó bailando precisamente «Tienes (Remix)», la misma canción que eligió el dominicano para su video.

La conexión entre Cuba y República Dominicana en el género tiene además un respaldo artístico de peso: en agosto de 2025, Oniel Bebeshito y El Alfa lanzaron «Ropopocho», una fusión de reparto y dembow que superó las 900,000 visualizaciones en apenas dos días, simbolizando la hermandad musical entre ambas islas caribeñas.

La frase «te vamos a dar la nacionalidad» se ha convertido en el mayor elogio que los cubanos pueden dedicar a un extranjero que domine el reparto, y este dominicano tatuado y sin camisa ya la tiene más que ganada.