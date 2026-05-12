Crisis energética se agrava en Cuba: casi 2,000 MW de déficit en horario pico

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Cuba enfrenta este martes una de las jornadas más críticas de su ya devastada crisis eléctrica, con un déficit proyectado de 1,960 MW para el horario pico nocturno, según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE).

El informe revela que a las 06:00 horas de hoy la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de apenas 1,250 MW frente a una demanda de 2,884 MW, con 1,649 MW ya afectados desde la madrugada.

La situación promete empeorar al caer la noche. La UNE estima una disponibilidad de 1,290 MW contra una demanda máxima de 3,250 MW, lo que arroja un déficit de 1,960 MW y una afectación pronosticada de 1,990 MW en el horario pico, equivalente a dejar sin electricidad a prácticamente dos tercios del país.

El lunes fue igualmente devastador. «La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2,012 MW a las 21:10 horas, superior a lo planificado por la demanda ser superior a lo planificado», señala el parte de la UNE.

Las averías acumuladas explican en parte el colapso. Están fuera de servicio las unidades dos y tres de la Central Termoeléctrica (CTE) Ernesto Guevara de la Serna, la unidad dos de la CTE Lidio Ramón Pérez y la unidad cinco de la CTE Antonio Maceo, mientras otras cuatro unidades permanecen en mantenimiento en las centrales Mariel, Renté y Nuevitas. Las limitaciones en la generación térmica suman 379 MW fuera de servicio.

El único refuerzo previsto para el pico nocturno es la entrada de la unidad tres de la CTE Santa Cruz con apenas 40 MW, una cifra insignificante frente a la magnitud del déficit.

Los 54 parques solares fotovoltaicos instalados aportaron 3,822 MWh el lunes, con una potencia máxima de 490 MW en horario diurno, pero esta fuente no cubre el déficit nocturno que es cuando la demanda alcanza su punto más alto.

La crisis de hoy se inscribe en un deterioro sostenido durante semanas. El déficit fue de 1,887 MW el pasado domingo y de 1,874 MW el pasado jueves, mientras que el máximo registrado en 2026 fue de 2,075 MW el 6 de marzo.

La causa estructural combina una infraestructura termoeléctrica envejecida con una severa escasez de combustible. Cuba produce apenas 40,000 barriles diarios de petróleo frente a un consumo de más de 110,000 barriles. El cargamento de 730,000 barriles traído por el petrolero ruso Anatoli Kolodkin el 31 de marzo se agotó a finales de abril, y un segundo barco ruso permanece a la deriva en el Atlántico sin destino confirmado bajo presión de sanciones internacionales.

El impacto humano es devastador. El poblado de Cantel, en Cárdenas, Matanzas, lleva más de siete días completamente sin electricidad desde el 3 de mayo, tras la explosión de un transformador en el central azucarero Humberto Álvarez. «Ni una explicación. Nadie da la cara. Nadie informa nada», denunció Christian Arbolaez, residente de esa comunidad.