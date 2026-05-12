¿A qué republicanos se refirió Trump cuando habló de Cuba?

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Donald Trump publicó este martes en Truth Social un mensaje que desconcertó a más de uno: «¡Ningún republicano me ha hablado nunca sobre Cuba, que es un país fallido y solo va en una dirección: hacia abajo! Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!».

La frase llegó horas más tarde de que varios senadores republicanos advirtieran públicamente al presidente contra una operación militar en la isla, según reporte del medio estadounidense The Hill.

La secuencia temporal no es menor. El mensaje de Trump funcionó, en la práctica, como una forma de ignorar y desacreditar las advertencias de los senadores de su partido.

Al afirmar esta mañana que «ningún republicano» le había hablado de Cuba, Trump actuó como si no hubiera escuchado sus declaraciones, descartando implícitamente los argumentos de esos senadores y reafirmando su determinación de resolver el problema cubano a su manera.

Los legisladores citados por The Hill no son los congresistas cubanoamericanos —María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y Nicole Malliotakis—, con quienes la administración sí mantiene diálogo estrecho y comparte objetivos.

Los aludidos en la publicación del mandatorio estadounidense son legisladores republicanos del interior del país, sin vínculos con la comunidad cubanoamericana, que priorizan el cierre del conflicto con Irán.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (R-S.D.), dijo este lunes que la prioridad es «intentar abrir el Estrecho de Ormuz». Aunque reconoció que le «encantaría» ver caer al régimen cubano, expresó su preferencia por que eso ocurra «orgánicamente», por la fuerza de la presión económica y el bloqueo naval.

El senador James Lankford (R-Okla.), vicepresidente de la Conferencia Republicana del Senado, fue más directo: cuando se le preguntó si apoyaría una operación militar contra Cuba, respondió con un escueto «No, no lo haría». Y añadió que «hay mucha presión económica que se le puede aplicar a Cuba y que por sí sola marca una gran diferencia».

La presidenta del Comité de Apropiaciones, Susan Collins (R-Maine), respondió con un simple «no» ante la misma pregunta. La senadora Shelley Moore Capito (R-W.Va.) fue igualmente clara: «Está muy abajo en la lista, si es que está en alguna. Creo que tenemos que concentrarnos en lo que está pasando en Irán».

El senador Rand Paul (R-Ky.) fue el más llamativo: reveló haber hablado con el embajador cubano y aseguró que La Habana «está abierta a negociaciones, a mejores relaciones y a inversión americana». «Quiero menos guerra, no más», declaró.

Paul y Collins fueron, de hecho, los únicos dos republicanos que votaron a favor de una resolución demócrata bajo la Ley de Poderes de Guerra de 1973 para impedir una acción militar en Cuba —resolución que el Senado bloqueó el mes pasado gracias a una objeción del senador Rick Scott (R-Fla.).

Por su parte, el senador Steve Daines (R-Mont.) dijo confiar en Trump y en el secretario de Estado Marco Rubio, pero expresó su preferencia por «menos conflicto que más, dado lo que está pasando en el mundo».

La frase de Trump no fue explícitamente dirigida a ninguno de estos senadores en particular, sino que los borró del mapa de un plumazo.

De inmediato, Salazar respondió reencuadrando el mensaje como un llamado a la acción: «Los republicanos saben que usted es la única persona que podrá liberar a Cuba después de 67 años de opresión... Estamos esperando que dé la orden. Y se hará. Con Marco Rubio liderando el camino».

Trump publicó el mensaje justo antes de partir hacia China para reunirse con Xi Jinping, en un momento en que Pekín había pedido a Washington que levante las sanciones contra Cuba —lo que convierte el post en un gesto político de múltiple destinatario.