Georgina Rodríguez presume figura de impacto en su nueva campaña de bikinis y arrasa en redes

Georgina Rodríguez vuelve a acaparar todas las miradas. Apenas una semana después de su deslumbrante aparición en la Gala MET 2026 de Nueva York, la modelo e influencer se convierte en la nueva musa y embajadora de Calzedonia para la colección de baño Primavera-Verano 2026, protagonizando una campaña que destila glamour mediterráneo, sensualidad elegante y el sello inconfundible de su estilo.

El pasado lunes, Georgina compartió las imágenes de la campaña en su cuenta de Instagram con el mensaje «My New @calzedonia Campaign », una publicación que en pocas horas superó el millón de likes y más de 9.000 comentarios, generando más de cinco millones de interacciones en redes sociales.

Las fotografías muestran a Georgina posando con tres propuestas de swimwear de la colección SS26, cada una con una personalidad propia.

El primero es un bikini de dos piezas con estampado animal print en tonos marrón, negro y crema —estilo tigre y cebra—, con top halter cruzado y bottom de lazos laterales con detalles dorados, que transmite una energía salvaje y sofisticada a la vez.

El segundo modelo, en marrón chocolate, apuesta por el minimalismo más elegante: corte triangular, tirantes finos y argollas metálicas doradas en los laterales que aportan un toque de alta joyería al swimwear.

El tercero cierra la trilogía con un bikini de cuadros vichy en verde oliva y blanco, de top con tirantes finos y braguita con lazos laterales, una propuesta fresca y veraniega que evoca la Riviera mediterránea.

Los escenarios de la campaña refuerzan esa estética: arquitectura blanca geométrica de inspiración griega, el azul profundo del mar como telón de fondo y una iluminación natural y cálida que baña cada imagen con la luz dorada del verano.

Georgina posa con la seguridad y la elegancia que la han convertido en una de las figuras más influyentes del mundo de la moda y el lujo, con más de 67 millones de seguidores en Instagram —la influencer más seguida de España—.

Este lanzamiento llega en el momento de mayor visibilidad internacional de Georgina. El 4 de mayo, apenas ocho días antes, había sido una de las grandes protagonistas de la Gala MET 2026 en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, bajo el tema «Costume Art», donde lució un slip dress de Ludovic de Saint Sernin con velo de novia y un rosario personalizado valorado en 7 millones de euros, fabricado en oro blanco de 18 quilates con diamantes y perlas naturales.

La transición de la alfombra roja más glamurosa del mundo a las playas mediterráneas de Calzedonia resume con precisión el universo de Georgina: una figura que se mueve con igual soltura entre la alta costura y el lifestyle aspiracional del verano, entre Arabia Saudita —donde reside junto a Cristiano Ronaldo— y los grandes escenarios de la moda europea.

Su historial como embajadora de marcas de lujo —entre ellas Alo, Loewe y Guess— confirma que Georgina Rodríguez sigue consolidándose como una de las grandes referencias internacionales del mundo fashion y el lifestyle de lujo, y que el verano 2026 le pertenece.