Mamá de Dany Ome se puso exigente por el Día de las Madres: “Lo único que acepto es Zelle y cash”

La mamá del reguetonero cubano Dany Ome sacó risas en redes sociales tras aparecer en un divertido video en el que dejó muy claras sus exigencias para celebrar el Día de las Madres.
Con mucho humor criollo, la mujer le envió un mensaje directo al cantante, aclarando qué regalos no piensa aceptar este año.
“Dany Ome, esto es para ti. El domingo es el día. A mí no me hables de sentimientos y mándame un Zelle. Te diré que no quiero ni viajes, ni cruceros, ni perfumes, ni nada para la casa. Lo único que acepto es Zelle y cash. Tú sabes cómo es tu madre”, dijo mirando a cámara.
El clip rápidamente comenzó a desatar reacciones entre los seguidores del artista que rieron con la sinceridad de la madre del reguetonero.
"La mejor asere", comentó el propio Dany Ome en la publicación entre emojis de risas y corazones, divertido con la ocurrencia de su mamá.
Muchos usuarios bromearon asegurando que “las madres cubanas ya saben lo que quieren”, mientras otros destacaron la naturalidad y el carisma con el que hizo su petición.
Dany Ome, conocido por sus temas urbanos y su popularidad dentro del reparto cubano, vuelve a dar de qué hablar gracias a este momento familiar que mezcla humor, picardía y una mamá que sí sabe lo quiere.
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de la mamá de Dany Ome para el Día de las Madres
CiberCuba te lo explica:
¿Qué exigió la mamá de Dany Ome para el Día de las Madres?
La mamá de Dany Ome pidió específicamente recibir Zelle y efectivo como regalo para el Día de las Madres, dejando claro que no aceptaría viajes, perfumes ni otros objetos materiales.
¿Cómo reaccionaron los seguidores al video de la mamá de Dany Ome?
El video desató risas y reacciones positivas entre los seguidores de Dany Ome, quienes destacaron la sinceridad y el humor de su madre. Muchos usuarios bromearon sobre cómo "las madres cubanas ya saben lo que quieren".
¿Qué otros gestos generosos ha tenido Dany Ome?
Dany Ome es conocido por su generosidad. Entre sus gestos más comentados están regalar dinero en conciertos y salir con su hijo a repartir comida y dinero a personas necesitadas en Miami, mostrando su lado más solidario.
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