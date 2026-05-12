Mamá de Dany Ome se puso exigente por el Día de las Madres: “Lo único que acepto es Zelle y cash”

La mamá del reguetonero cubano Dany Ome sacó risas en redes sociales tras aparecer en un divertido video en el que dejó muy claras sus exigencias para celebrar el Día de las Madres.

Con mucho humor criollo, la mujer le envió un mensaje directo al cantante, aclarando qué regalos no piensa aceptar este año.

“Dany Ome, esto es para ti. El domingo es el día. A mí no me hables de sentimientos y mándame un Zelle. Te diré que no quiero ni viajes, ni cruceros, ni perfumes, ni nada para la casa. Lo único que acepto es Zelle y cash. Tú sabes cómo es tu madre”, dijo mirando a cámara.

El clip rápidamente comenzó a desatar reacciones entre los seguidores del artista que rieron con la sinceridad de la madre del reguetonero.

"La mejor asere", comentó el propio Dany Ome en la publicación entre emojis de risas y corazones, divertido con la ocurrencia de su mamá.

Muchos usuarios bromearon asegurando que “las madres cubanas ya saben lo que quieren”, mientras otros destacaron la naturalidad y el carisma con el que hizo su petición.

Dany Ome, conocido por sus temas urbanos y su popularidad dentro del reparto cubano, vuelve a dar de qué hablar gracias a este momento familiar que mezcla humor, picardía y una mamá que sí sabe lo quiere.