"Mi mundo entero": Nayer presume orgullosa de sus pequeños en redes

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Con motivo del Día de las Madres, la cantante cubanoamericana Nayer Regalado compartió en Instagram una serie de cinco fotografías junto a sus dos hijos varones, acompañadas del mensaje «Mi MUNDO ENTERO son ellos, ¡Mis Hijos!».
Las imágenes, publicadas este lunes, muestran a Nayer en el salón de su hogar en Miami, vistiendo un top con estampado floral azul y blanco y pantalón blanco, cargando al bebé Kaleb V. Mesa y acompañada del mayor, Víctor Víctor Mesa Jr.
Una de las fotos se robó las miradas: el hijo mayor aparece sentado en su silla de auto con unas enormes gafas de sol que le quedan desproporcionadas, en una imagen que resultó especialmente tierna y cómica para sus seguidores.
La publicación acumuló decenas de comentarios llenos de felicitaciones y piropos hacia los pequeños, que demostraron el cariño que los seguidores de la artista sienten por su familia.
«Que niños más bellos tienes... Dios los bendiga», escribió uno de sus fans. Otros mensajes destacaron: «El tiempo de Dios es perfecto, mira que hermosa familia» y «Se nota en cada momento el amor tan grande y especial que compartes con ellos. Tu felicidad y conexión como familia es realmente hermosa».
«Se nota en cada momento el amor tan grande y especial que compartes con ellos. Tu felicidad y conexión como familia es realmente hermosa», resumió uno de sus seguidores lo que las imágenes transmiten: una madre que no necesita más palabras para expresar lo que siente por sus hijos.
Víctor Víctor Mesa Jr., el primogénito de la pareja, celebró su tercer cumpleaños en febrero de 2026 con una fiesta en su escuela. El pequeño, de cabello rizado, ya tiene su propia cuenta en Instagram bajo el usuario @victorvictormesajr.
Kaleb, el segundo hijo de Nayer y el beisbolista cubano Víctor Víctor Mesa, nació en agosto de 2025 y completa la familia de cuatro.
Preguntas frecuentes sobre Nayer y su familia
CiberCuba te lo explica:
¿Quiénes son los hijos de Nayer Regalado?
Los hijos de Nayer Regalado son Víctor Víctor Mesa Jr. y Kaleb V. Mesa. Víctor Víctor Mesa Jr. es el primogénito, nacido en febrero de 2023, y Kaleb nació en agosto de 2025. Ambos niños son fruto de la relación entre la cantante cubanoamericana y el beisbolista cubano Víctor Víctor Mesa.
¿Cómo celebró Nayer el Día de las Madres en 2026?
Nayer celebró el Día de las Madres compartiendo una serie de fotografías con sus hijos en Instagram. Las imágenes mostraban a Nayer con sus dos hijos en su hogar en Miami, reflejando el amor y la felicidad que siente por su familia. La publicación recibió muchos comentarios elogiosos de sus seguidores.
¿Qué detalles se conocen sobre la vida familiar de Nayer en Miami?
Nayer reside en Miami junto a su pareja y sus dos hijos. La cantante frecuentemente comparte momentos de su vida familiar en redes sociales, mostrando la conexión y el amor que los une. Víctor Víctor Mesa Jr., su hijo mayor, incluso tiene su propia cuenta de Instagram.
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