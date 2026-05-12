"Mi mundo entero": Nayer presume orgullosa de sus pequeños en redes

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Con motivo del Día de las Madres, la cantante cubanoamericana Nayer Regalado compartió en Instagram una serie de cinco fotografías junto a sus dos hijos varones, acompañadas del mensaje «Mi MUNDO ENTERO son ellos, ¡Mis Hijos!».

Las imágenes, publicadas este lunes, muestran a Nayer en el salón de su hogar en Miami, vistiendo un top con estampado floral azul y blanco y pantalón blanco, cargando al bebé Kaleb V. Mesa y acompañada del mayor, Víctor Víctor Mesa Jr.

Una de las fotos se robó las miradas: el hijo mayor aparece sentado en su silla de auto con unas enormes gafas de sol que le quedan desproporcionadas, en una imagen que resultó especialmente tierna y cómica para sus seguidores.

La publicación acumuló decenas de comentarios llenos de felicitaciones y piropos hacia los pequeños, que demostraron el cariño que los seguidores de la artista sienten por su familia.

«Que niños más bellos tienes... Dios los bendiga», escribió uno de sus fans. Otros mensajes destacaron: «El tiempo de Dios es perfecto, mira que hermosa familia» y «Se nota en cada momento el amor tan grande y especial que compartes con ellos. Tu felicidad y conexión como familia es realmente hermosa».

«Se nota en cada momento el amor tan grande y especial que compartes con ellos. Tu felicidad y conexión como familia es realmente hermosa», resumió uno de sus seguidores lo que las imágenes transmiten: una madre que no necesita más palabras para expresar lo que siente por sus hijos.

Víctor Víctor Mesa Jr., el primogénito de la pareja, celebró su tercer cumpleaños en febrero de 2026 con una fiesta en su escuela. El pequeño, de cabello rizado, ya tiene su propia cuenta en Instagram bajo el usuario @victorvictormesajr.

Kaleb, el segundo hijo de Nayer y el beisbolista cubano Víctor Víctor Mesa, nació en agosto de 2025 y completa la familia de cuatro.