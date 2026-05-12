"Australia dame un abrazo que vengo a cubanizarte": Cantante cubana deja Vietnam y se va a la tierra de los canguros

La cantante y compositora cubana Victoria Queen anunció su llegada a Sydney, Australia, su nuevo país de residencia, tras siete años viviendo en Vietnam.

«Bienvenidos oficialmente conmigo a Sydney, Australia. Y contarles quiero que ya soy residente permanente en el país de los canguros», declaró la artista en un video en su cuenta en Instagram, donde reveló que la espera por la visa había llegado a su fin.

La mudanza responde a razones familiares: su esposo es australiano y su hijo Mateo tiene ciudadanía del país oceánico. «Este es el país de mi esposo y por ende mi hijo tiene la ciudadanía. Así que no podíamos esperar la hora de recibir esa bendita visa», explicó Victoria Queen.

La artista se instaló en el barrio de Bondi Beach, uno de los más emblemáticos de Sydney. «Nuestra casa es en Bondi Beach, un área espectacular. Caminamos seis minutos y estamos en la playa», describió con entusiasmo.

Sus primeras 24 horas en Australia estuvieron marcadas por la emoción del reencuentro familiar. «Estar aquí y ver a mi hijo con su abuelo no tiene precio», dijo, y añadió que su esposo organizó una mini parrillada australiana para celebrar la llegada.

El contraste con Ho Chi Minh, la ciudad vietnamita donde residió durante años, también llamó su atención. «Mi primera impresión de las calles me dejó bastante en shock. Se siente la diferencia de no estar en Saigón con 11 millones de habitantes en esa ciudad», señaló, recordando que Sydney tiene menos de seis millones.

Victoria Queen emigró de Cuba hace aproximadamente siete años y construyó una carrera artística independiente en Asia basada en llevar canciones de repertorio y baladas cubanas al inglés, y éxitos en inglés a la salsa. Se describe a sí misma como alguien que «cubaniza a todo vietnamita que se me cruce en el camino», y ahora promete hacer lo mismo en Australia.

Con residencia permanente en mano y una nueva ciudad por explorar, Victoria Queen cierra su etapa vietnamita y abre una nueva con el mismo espíritu que la definió desde el principio: "Australia dame un abrazo que vengo a cubanizarte".