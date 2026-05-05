Melanie Santiler presenta a su novio tatuador tras la polémica del cisne: “Ahora me gustan los mozos llenos de tatuajes”

Melanie Santiler, conocida como «La Mami Fina», sorprendió este lunes a sus seguidores al presentar públicamente a su nuevo novio en Instagram mediante un carrusel de varias imágenes.

El post llegó apenas unas horas después de que la cantante de 24 años ofreciera un concierto en un hotel de La Habana, donde Santiler llegó acompañada de un bebé cisne al que bautizó como Odette —en referencia al personaje del ballet El lago de los cisnes— y donde su pareja ya había llamado la atención del público.

El carrusel muestra a la pareja en un ambiente de backstage, con cortinas negras, suelo de madera y equipos de audio al fondo, abrazados y en actitud cariñosa y relajada.

En una de las tomas más íntimas, Melanie apoya su mejilla contra el cuello tatuado de su novio en un gesto cercano y cómplice que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

El joven es un tatuador cubano de cabello corto teñido de rubio con llamativos tatuajes, que se identifica como @_by_argos_ en Instagram.

En el caption del post, Santiler escribió: «A nosotros todo se nos daaaaa PERFECTO. Gracias a mis Mami Finas y Papi Finos por gozar conmigo, son los mejores. Estoy muy feliz ahora mismo y me alegra poder compartirlo con ustedes. Ya estamos en una nueva etapa . Odette le manda un besito a todos sus fans y a los haters también ».

La mención del animal en el caption conecta directamente con la polémica que ya rodeaba a la cantante por haberlo llevado al concierto, un episodio que generó un debate viral sobre bienestar animal con comentarios como «Los animales no son accesorios» y «No es que el cisne sea antisocial, es que ella lo sacó de su mundo para meterlo en uno que no le pertenece».

También hubo defensores: «Si fuera Lady Gaga la que sale con un pato en una entrevista la llaman IDOLA y entonces todos quisieran un pato. Como es cubana ahí viene otro cubano a criticar».

El creador de contenido Kenny Robert publicó una parodia burlándose del episodio con frases como «¿quién es el marido de esta niña?» y «besa al pato a ver si se convierte en mí».

Sobre su nueva relación, Santiler fue escueta pero sonriente durante el concierto: «Estoy feliz, estoy contenta, es como, ya te dije, es una nueva etapa».

La artista también aprovechó la noche para anunciar el lanzamiento de un nuevo álbum: «Viene el álbum. O sea, no viene cualquier cosa, viene el álbum».

Santiler ha ganado reconocimiento internacional en los últimos años: Carlos Varela la elogió tras su concierto en Madrid y Yomil Hidalgo la señaló como una de las nuevas promesas de la música cubana, mientras que sus temas han arrasado en plataformas digitales a pesar de haber enfrentado censura en Cuba por canciones como «Buen provecho».

Con nuevo novio, nuevo álbum en camino y un cisne que ya tiene fans propios, «La Mami Fina» demuestra que su capacidad para generar conversación va mucho más allá de su música.