"Eres millonaria y lo sabes": Enseña la que formó su familia cubana de 17 en su casa en EE.UU.

Una cubana que usa el nombre Aribartolome95 en TikTok publicó el pasado sábado un video que muestra a 17 personas durmiendo en la sala de su casa.

Todo forma parte de una broma que surgió a raíz de una nueva reunión familiar en los que todos acabaron durmiendo en la sala de la casa de la anfitriona.

Lo que hace el clip especialmente revelador es que no es la primera vez: la misma creadora publicó un video similar hace dos años mostrando 16 personas en el mismo espacio, con la esperanza de que "la situación no se repitiera".

«Tenía la esperanza que esto no volviera a suceder, que ellos hubiesen pasado la pena suficiente como para no regresar de esta manera, pero a ellos no les importó y han sumado hasta un nuevo inquilino», dice en el video, desde el punto de vista del humor, que acumuló más de 513,000 vistas y 47,000 likes en menos de 48 horas.

«Ahora somos ya no somos dieciséis, somos diecisiete en una sala», resume con una mezcla de humor y resignación que define el tono de todo el clip.

La autora recorre la casa mostrando los detalles del hacinamiento: «Ropa tendida por cada esquina, su respectivo waffle, esto no es normal en la mesita de dominó, esto no es normal, caballero, esto no es normal».

«Esta es la clásica familia cubana, de verdad», concluye la tiktoker, en una frase que resume con precisión brutal lo que décadas de fracaso habitacional han normalizado en la Isla.