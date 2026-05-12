Cubano en el extranjero manda duro mensaje a los de la isla: "El dinero no se recoge de las matas"

El creador de contenido cubano @arguellespositivo publicó ayer en TikTok un video de poco más de dos minutos titulado «Las Cosas como son», en el que lanza una reflexión directa a los cubanos que viven en la isla sobre las remesas y el esfuerzo real que hay detrás de cada envío.

El mensaje arranca sin rodeos: «¿Tú eres cubano? Pues escucha lo que te voy a decir. Le va a doler a muchas personas, pero las cosas como son para mi gente en Cuba».

El creador reconoce sin eufemismos la dureza de la vida en la isla: «Sé que no hay vida, que no hay oportunidades, que no hay de nada, no hay comida, no hay trabajo, no hay agua, no hay corriente, no hay cómo salir adelante».

Pero el núcleo de su reflexión apunta en otra dirección: pide a quienes viven en Cuba que valoren a los familiares del exterior que, con sacrificio, les envían 10, 15 o 20 dólares.

«Agradezcan a esas personitas que están del lado de acá que están fuera. A esas personitas que por mucho o por menos son capaces de enviarte 10, 15 o 20 pesitos», dice en el video.

El creador advierte que la vida fuera de Cuba no es la imagen idealizada que muchos tienen desde la isla: «Aquí hay agua, hay corriente, hay comida y hay de todo, pero todo vale y todo cuesta esfuerzo, trabajo, sacrificio y dinero».

Su llamado es concreto: que los cubanos en la isla no se molesten cuando un familiar del exterior no puede enviar la cantidad esperada.

«No se molesten cuando alguien les diga, hoy no puedo, hoy te puedo mandar 20 y no te puedo mandar 30, hoy te puedo mandar 50, pero no te puedo mandar 100», señala.

La frase que resume toda su reflexión es contundente: «El dinero no se recoge de las matas. El dinero cuesta y cuesta bastante y muchas veces no todos tienen la oportunidad de pasarte la mano».

Este tipo de testimonio forma parte de un debate muy activo en las redes sociales de la diáspora cubana. Una cubana en Estados Unidos estalló en marzo ante las peticiones constantes de sus familiares en la isla, y un cubano en Miami explicó en enero por qué se negó a enviarle 200 dólares a un amigo.

El propio @arguellespositivo tiene historial en este espacio: en octubre de 2024 publicó un video sobre las verdades del «sueño americano» donde afirmó que en el exterior «no existen amigos ni familia, eres tú contra el mundo», y en noviembre de ese año reflexionó sobre cómo la presión económica destruye parejas en Estados Unidos.

La crisis que describe el creador tiene cifras concretas: los flujos de remesas de la diáspora a Cuba superaban los 2,000 millones de dólares anuales antes de las restricciones recientes, pero solo el 24% de la población cubana recibía esos envíos, según estimaciones del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

«Aquí la vida también es dura y también es difícil», concluye @arguellespositivo. «No se llama llorar miseria, se llama decir una verdad que nadie es capaz de decirte».