Cubanos recaudan ayuda para un padre soltero con dos niños en Trinidad que viven en situación crítica

Un video publicado el sábado en Instagram por la creadora de contenido cubana Leah Casals ha movilizado a decenas de personas en torno a la historia de Eddy, un hombre de 64 años que cría solo a sus dos hijos de nueve y diez años en Trinidad, Cuba, en condiciones de extrema pobreza y en una vivienda en peligro de derrumbe.
El material, producido en colaboración con los proyectos El Trinitario de a Pie, Aneah Project, la agencia Cubania Travel y Jenny Peláez, documenta la situación de esta familia. Es un llamado a la solidaridad ciudadana para mejorar sus condiciones de vida y costear los medicamentos que necesita uno de los niños, quien padece una enfermedad crónica.
«A sus 64 años, la vida de Eddy no se mide en descansos, sino en sacrificios. Mientras la ciudad duerme, él cumple largas guardias nocturnas para que a sus hijos no les falte el pan», describe Leah Casals en la publicación.
La familia habita en un local abandonado que amenaza con derrumbarse. «Una estructura que amenaza con caer, pero que ellos llaman 'casa' porque es lo único que tienen», señala la creadora de contenido.
En el video se escucha la propia voz de Eddy, quien agradece las donaciones recibidas y reconoce la gravedad de su situación: «Hemos estado constantemente en muchos apuros, tanto económicamente como espiritualmente también, en cuanto a las enfermedades y demás».
El hombre hace referencia a su pequeño hijo enfermo, a quien describe como alguien que requiere medicamentos de alto costo, una carga que resulta imposible de asumir con los ingresos que genera trabajando de noche.
A pesar de las dificultades, Eddy expresa fe en la solidaridad de quienes lo rodean: «Yo vivo con mis niñitos aquí, esperando cada día más para que las cosas puedan venir como Dios quiere».
Los organizadores de la campaña piden a quienes deseen ayudar que compartan el video, comenten para dar visibilidad al caso y contacten por mensaje directo si quieren contribuir directamente con donaciones.
La historia de Eddy refleja una realidad extendida en Cuba, donde las madres y padres solteros figuran entre los grupos más golpeados por la crisis.
Según estimaciones de Human Rights Watch correspondientes a 2025, el 40% de la población urbana cubana vive en pobreza, y un adulto necesita el equivalente a 20 salarios mínimos mensuales para costear una dieta básica.
Este tipo de iniciativas ciudadanas canalizadas a través de redes sociales se han multiplicado ante la incapacidad del Estado cubano para garantizar asistencia social efectiva.
En este mismo mes, el proyecto Regalando Sonrisas documentó el caso de Yaquelín, una madre soltera con nueve hijos y diagnóstico de cáncer, en una dinámica muy similar a la de Eddy en Trinidad.
«Queremos que esos niños duerman tranquilos, sin miedo a las grietas, y que este padre valiente sepa que no está solo en su lucha», concluye Leah Casals en su publicación.
Preguntas frecuentes sobre la situación de pobreza en Cuba y la ayuda ciudadana
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación de Eddy y su familia en Trinidad, Cuba?
Eddy es un padre soltero de 64 años que vive en condiciones de extrema pobreza en Trinidad, Cuba, con sus dos hijos de nueve y diez años. Su vivienda está en peligro de derrumbe, y uno de sus hijos padece una enfermedad crónica que requiere medicamentos costosos.
¿Cómo ha respondido la comunidad a la situación de Eddy?
La comunidad, motivada por un video difundido por la creadora de contenido Leah Casals y otros proyectos, ha comenzado a movilizarse para ayudar a Eddy y su familia. Se han organizado campañas para compartir el video y recolectar donaciones para mejorar sus condiciones de vida y costear los medicamentos necesarios.
¿Por qué son necesarias estas campañas de ayuda en Cuba?
Estas campañas son necesarias debido a la incapacidad del Estado cubano para garantizar una asistencia social efectiva. El 40% de la población urbana vive en pobreza, y muchas familias no pueden cubrir ni siquiera las necesidades básicas. Las redes sociales se han convertido en una herramienta crucial para canalizar la solidaridad y el apoyo ciudadano.
¿Qué reflejan los casos como el de Eddy sobre la situación en Cuba?
Casos como el de Eddy reflejan la grave crisis social y económica que enfrenta Cuba. Las familias, especialmente las encabezadas por madres y padres solteros, están entre las más afectadas. La falta de recursos básicos, viviendas inadecuadas y el alto costo de vida son problemas comunes que no reciben solución del gobierno.
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