Cubano pone a japonesa a bailar reparto y este fue el resultado: "La que sabe, sabe"

Una pareja de bailarines clásicos —él cubano y ella japonesa— se viralizó en TikTok al publicar un video en el que fusionan el reparto cubano con la técnica del ballet, generando una reacción entusiasta entre los internautas.

El clip fue publicado el 4 de abril bajo la cuenta @monkeys_1122 y muestra a los dos bailarines en un estudio de ensayo con espejos y barra de ballet, ejecutando pasos de reparto al ritmo de "Tienes (Remix)", el tema de Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador.

En apenas 32 segundos, el video captura la esencia de dos mundos aparentemente opuestos: él viste sudadera negra y pantalón gris con zapatillas blancas; ella luce top negro corto, tutú negro y zapatillas de punta rosas, el atuendo inconfundible de una bailarina clásica.

Las banderas de Cuba y Japón aparecen superpuestas digitalmente sobre cada uno para identificar sus nacionalidades, un detalle que refuerza el carácter de encuentro cultural que tiene el video.

La reacción de los internautas no se hizo esperar. Los comentarios celebraron tanto la habilidad técnica como la versatilidad de la pareja: "Todo el mundo puede bailar reparto, pero no todo el mundo puede bailar clásico!", escribió un usuario. Otro resumió el sentir general con una frase que se convirtió en la más repetida: "Esto es reparto con elegancia". Un tercer comentario apuntó directo a la calidad de los bailarines: "El que sabe sabe y estos dos saben muchooooo".

Este video no es el primero en explorar la fusión entre el ballet clásico y el reparto cubano. En enero de 2026, un grupo de bailarines de ballet cubanos ya había sorprendido en TikTok con una coreografía de reparto al ritmo de la misma canción "Tienes Remix", grabada en el valle de Viñales, en Pinar del Río.

La canción elegida por la pareja no es casual. "Tienes (Remix)", lanzada el 19 de noviembre de 2025 bajo el sello JipMusic Global con producción de DJ Honda, se ha convertido en uno de los temas de reparto más utilizados en videos virales de fusión cultural y dancística en TikTok.

El fenómeno de extranjeros bailando reparto cubano lleva más de un año generando virales en redes sociales. En mayo de 2025, jóvenes ugandeses se viralizaron bailando reparto ondeando la bandera de Cuba. En diciembre de ese mismo año, una cubana puso a un japonés en Florida a bailar "Biónica" de Bebeshito, con igual éxito. Mexicanos y alemanes también han protagonizado clips similares, lo que convierte al reparto en una suerte de diplomacia cultural informal.

El reparto es un género musical urbano originado alrededor de 2007 en el barrio habanero de Arroyo Naranjo, impulsado inicialmente por Elvis Manuel. Fusiona reggaetón con elementos de la música tradicional cubana como la timba, la rumba y el guaguancó, y se caracteriza por ritmos muy bailables y coreografías grupales sincronizadas.

Desde 2025, la expansión viral del reparto a través de TikTok ha llevado el género a rincones del mundo que difícilmente habrían imaginado sus creadores en los barrios de La Habana, y videos como el de esta pareja demuestran que el reparto tiene la fuerza suficiente para dialogar con cualquier tradición dancística, incluso la más exigente.