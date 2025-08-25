Vídeos relacionados:

Bebeshito y El Alfa han unido fuerzas en Ropopocho, una colaboración que está haciendo ruido desde su estreno en YouTube, donde ya supera las 900 mil visualizaciones en apenas dos días. El tema mezcla el reparto cubano con el dembow dominicano, y el resultado no ha tardado en viralizarse.

La canción fue producida por Roberto Ferrante y El Bandolero, bajo el sello Planet Records, y viene acompañada de un videoclip oficial dirigido por Creador, donde ambos artistas representan a sus países con banderas, estilo urbano y mucha energía caribeña.

Las redes sociales se han volcado con el estreno. Los comentarios van desde elogios hasta predicciones de éxito internacional. “Harás el reparto mundial”, escribió un fan en YouTube. Otro comentó: “Esto no es un palo, es un palazo. La mundial con Cuba y RD”, mientras otros celebraban: “Nos dieron reparto, dembow, coreografía y un palo mundial”.

La colaboración no solo ha unido dos islas, sino también a sus comunidades. Tanto cubanos como dominicanos han expresado orgullo y apoyo, destacando la química entre los artistas y el sonido contagioso del tema. Ropopocho parece tener todo lo necesario para convertirse en uno de los hits del verano.

Bebeshito, una de las caras nuevas del urbano cubano, sigue escalando posiciones fuera de la isla. Con esta canción da un paso firme hacia el mercado internacional, acompañado por El Alfa, figura clave del dembow latino y un impulsor de nuevos talentos del Caribe.

Pero esto no se queda ahí. En su cuenta de Instagram, Bebeshito sorprendió al compartir una foto junto al puertorriqueño Myke Towers, con el mensaje: “¿Y si hacemos un reparto?”. Una frase que ha desatado especulaciones sobre futuras colaboraciones y sobre hasta dónde puede llegar el reparto.

Por ahora, Ropopocho es solo el comienzo de lo que parece ser una nueva etapa para el género urbano cubano, con proyección global y cada vez más conexiones internacionales. El reparto está cruzando fronteras, y Bebeshito está al frente del movimiento.

