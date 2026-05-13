Pánico en un crucero en Francia: un muerto y 1,700 pasajeros confinados por brote gastrointestinal

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Las autoridades sanitarias francesas ordenaron este miércoles el confinamiento de 1,747 personas a bordo del crucero MS Ambition, tras confirmarse un brote gastrointestinal que ya cobró la vida de una pasajera de 90 años de nacionalidad británica.

Según informó la agencia EFE, el barco es operado por la naviera británica Ambassador Cruise Line, y llegó ayer al puerto de Burdeos procedente de las Islas Shetland, con escalas previas en Belfast, Liverpool y Brest.

La víctima falleció antes de que el buque atracara en Burdeos, mostrando síntomas de gastroenteritis aguda.

A bordo viajan 1,233 pasajeros —en su mayoría británicos e irlandeses— y 514 tripulantes de nacionalidad india.

Al menos 50 personas presentan síntomas compatibles con infección gastrointestinal aguda: vómitos, diarrea y malestar estomacal.

Las autoridades desplegaron equipos médicos y ordenaron pruebas para determinar el agente causante del brote.

El norovirus fue la hipótesis inicial, pero los primeros análisis lo descartaron de forma preliminar. Las nuevas muestras fueron enviadas al hospital de Burdeos para su análisis.

La intoxicación alimentaria tampoco fue descartada como posible causa. Según los datos disponibles, los casos comenzaron a multiplicarse tras el embarque de pasajeros en Liverpool el pasado viernes.

Las autoridades francesas aclararon expresamente que el brote no guarda relación con un incidente de hantavirus registrado en otro crucero en el Atlántico, que había causado tres muertes y generado alarma pública en los días previos.

El viaje afectado es una travesía de 14 noches denominada «Delights of Western France & Spain Explorer», con destino final en España, lo que deja en suspenso la continuación del itinerario para los pasajeros confinados.

El MS Ambition no es ajeno a las noticias recientes: en enero de 2025, el buque realizó una escala en el puerto de La Habana, siendo la primera vez que la naviera tocaba aguas cubanas.

El incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la salud en cruceros: apenas el pasado viernes, el crucero Caribbean Princess reportó un brote de norovirus con 102 pasajeros y 13 tripulantes afectados tras zarpar de Florida, según informó Infobae.

El norovirus es la causa más frecuente de gastroenteritis en entornos cerrados como cruceros, hospitales y escuelas, con tasas de ataque de hasta el 50% y una dosis infectiva mínima de apenas 18 partículas virales, lo que lo convierte en uno de los patógenos más contagiosos conocidos.

Mientras las pruebas avanzan en el hospital de Burdeos, los 1,747 ocupantes del MS Ambition permanecen confinados a bordo a la espera de que las autoridades determinen el origen del brote y autoricen o no la continuación del viaje.