Asturias refuerza ayudas económicas para ciudadanos españoles vulnerables en Cuba

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El Gobierno del Principado de Asturias reforzó su apoyo a la comunidad asturiana residente en Cuba tras una visita institucional realizada este mes y la apertura de una convocatoria de ayudas dotada con 500.000 euros, 40.000 euros más que el ejercicio anterior.

El director general de Emigración y Políticas de Retorno en funciones, Marcos Niño, viajó a la isla acompañado de dos trabajadoras sociales del servicio de Emigración del Principado para evaluar de primera mano las necesidades de los asturianos residentes allí.

La visita se produjo en un contexto de especial dificultad marcado por la grave crisis energética y económica que atraviesa Cuba. La delegación celebró reuniones en La Habana, en la sede de la Federación de Asociaciones Asturianas en Cuba, y en Santa Clara, en la Casa Canaria.

El objetivo del viaje fue informar sobre los recursos y programas que impulsa el Principado de Asturias en materia de emigración y retorno. Además, registraron directamente las principales necesidades de los emigrantes asturianos en la isla.

La convocatoria de ayudas individuales 2026 está abierta hasta el 23 de junio y está dirigida a asturianos y sus descendientes de primer grado residentes en América Latina que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Pueden solicitarlas personas mayores de 65 años, así como personas de entre 18 y 64 años que sean víctimas de violencia de género o padezcan una enfermedad grave o una invalidez permanente que les impida desarrollar una actividad laboral.

La cuantía máxima general es de 2.000 euros por beneficiario, aunque en Cuba el tope se fija en 600 euros, dada la especificidad del contexto económico de la isla y las restricciones del sistema financiero cubano.

En la última convocatoria resuelta, el Principado concedió 505 subvenciones en Cuba por un total de 156.232,28 euros para cubrir necesidades básicas de subsistencia como alimentación, medicamentos y gastos esenciales.

Cuba es históricamente el principal destino de las ayudas asturianas a emigrantes: en la convocatoria de 2024, 606 de los 833 beneficiarios totales en América Latina eran cubanos, y recibieron 149.338 euros de los 440.000 euros distribuidos en toda la región.

En abril de 2026, Asturias lanzó además por primera vez una línea específica de ayudas para emigrantes mayores de 65 años en América Latina, dotada con 100.000 euros y con una cuantía máxima de hasta 6.000 euros por beneficiario, destinada a sufragar gastos de residencias de mayores.

El viaje institucional se produjo en un momento en que Cuba sufre apagones que afectan hasta al 46% del territorio en horario de máxima demanda, con cortes que superan las 15 horas diarias en algunas zonas, situación agravada desde enero de 2026 por nuevas sanciones petroleras estadounidenses que han profundizado un déficit eléctrico de 1.440 megavatios.

La comunidad asturiana en Cuba, descrita como «una de las más numerosas y con mayor arraigo histórico» de toda América Latina, es fruto de las oleadas migratorias de los siglos XIX y XX, y sigue siendo el colectivo que más se beneficia de los programas sociales del Principado en el exterior.