¿Quieres ahorrar? Las 5 cosas que esta cubana no se permite para no quedarse sin dinero

La cubana Malia Llovet compartió en TikTok cinco hábitos que practica para mantener sus finanzas bajo control, en un video sobre conciencia financiera personal publicado el pasado lunes que generó amplia respuesta entre su comunidad.

Llovet presenta sus decisiones como elecciones personales, no como críticas a quienes actúan diferente, y las enmarca bajo una premisa clara: evitar que los pequeños gastos recurrentes erosionen el presupuesto sin que uno se dé cuenta.

El primero de sus hábitos es no ir a salones de belleza. «No me permito que algo como arreglarme las uñas o arreglarme el pelo se convierta en un gasto fijo», explica. En su lugar, se hace todo en casa y compró una lámpara de gel que describe como «un gasto único, una inversión única».

El segundo hábito es no pedir comida a domicilio, bajo ninguna circunstancia. «Nunca nunca nunca pido comida a domicilio. No me permito cruzar la barrera de que si algún día no tengo ganas de cocinar exista la posibilidad de traer el restaurante a la casa», afirma.

El tercero es evitar las compras por impulso mediante la llamada regla de las 24 horas. «Si yo veo algo que me gusta, en vez de comprármelo por impulso yo espero 24 horas. Si al otro día yo mantengo las ganas de quererme comprar algo o hablé conmigo misma y me di cuenta que realmente necesitaba ese algo, es que me lo compro», detalla. Esta técnica está respaldada por especialistas en comportamiento del consumidor: el 80% de los impulsos de compra desaparecen tras ese período de espera.

El cuarto hábito es no pagar suscripciones de plataformas de entretenimiento de forma fija. Llovet paga solo el mes en que quiere ver una serie específica y luego cancela. «Siempre intento estar consciente de que estoy pagando de forma regular porque a veces uno paga suscripciones que después se te olvidan», advierte.

El quinto es no perseguir la última tecnología. Llovet mantuvo su iPhone 11 durante más de cuatro años antes de cambiarlo por un iPhone 17 Pro, a pesar de que cada año salían modelos nuevos.

Este tipo de contenido forma parte de una tendencia consolidada entre cubanos en el exterior que comparten en redes sociales sus estrategias de ahorro. Un cubano en EE.UU. cuestionó si sus compatriotas vinieron a gastar o a ahorrar en un video que se viralizó en febrero de 2025. Ese mismo año, otro creador cubano compartió el secreto para prosperar en pareja uniendo ingresos para ahorrar e invertir. En febrero de este año, una cubana en Holanda explicó cómo pasó de vivir en un sótano sin ventanas a comprar casa propia en cuatro años gracias al control estricto de sus gastos.

Llovet cerró su video con una cita del libro La psicología del dinero, de Morgan Housel: «No es más feliz el que más tiene sino el que aprende a ser feliz con poco».