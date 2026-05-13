Nueva protesta en La Habana: vecinos de Nuevo Vedado estallan por apagones

Vecinos del Bloque 1 de Nuevo Vedado salieron a protestar este miércoles tras acumular 24 horas consecutivas sin electricidad, en una acción documentada en video por la usuaria Alicia García en Facebook.

La protesta ocurrió de día, al igual que el cacerolazo simultáneo en San Miguel del Padrón, donde vecinos se congregaron frente a la sede del Gobierno municipal exigiendo «¡Corriente y comida!».

Las protestas nocturnas han sido la norma en la ola de cacerolazos que sacude La Habana, precisamente porque la oscuridad ofrece mayor anonimato y reduce el riesgo de represalia.

Que dos manifestaciones distintas, en dos municipios distintos, estallaran a plena luz del día apunta a un umbral de desesperación que ya no espera la noche para expresarse.

Según el propio título del video de García —«Bloque 1 de Nuevo Vedado después de 24 horas de apagón. 10 minutos después pusieron la corriente»—, la presión vecinal tuvo efecto casi inmediato: el suministro fue restablecido apenas diez minutos después de iniciada la grabación.

Nuevo Vedado, ubicado en el municipio Plaza de la Revolución a pocas cuadras del Palacio de la Revolución y del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, tiene un historial reciente de protestas: cacerolazos el 13, 14 y 15 de marzo, otro frente al Comité Central el 22 de marzo, y un cacerolazo masivo el 17 de abril durante un apagón total con déficit proyectado de 1,842 MW.

Las dos protestas diurnas de este miércoles se suman a una cadena de acciones registradas en las últimas 48 horas: un cacerolazo nocturno en el Reparto Bahía con consignas de «¡Abajo la dictadura!» la noche del martes, cacerolazos con fogatas en Marianao en la madrugada del miércoles, el bloqueo de la Calzada de Concha en Luyanó el lunes, y grafitis con «Patria y Vida» contra Díaz-Canel en infraestructuras eléctricas de Arroyo Naranjo.

El trasfondo energético es devastador: la Unión Eléctrica proyectó para el pico nocturno de este miércoles un déficit de 2,020 MW, con disponibilidad de apenas 1,230 MW frente a una demanda de 3,250 MW.

El martes, la afectación máxima real alcanzó los 2,113 MW a las 20:40 horas, la cifra más alta del año.

Este mismo miércoles, Miguel Díaz-Canel reconoció en Facebook que «la situación del Sistema Electroenergético Nacional es particularmente tensa en los últimos días», y admitió que en abril solo llegó un buque de combustible de los ocho mínimos necesarios al mes.

Cuba lleva sin crudo venezolano desde noviembre de 2025, sin petróleo ruso desde finales de abril de 2026, y México suspendió sus envíos en enero de 2026.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,133 protestas en abril de 2026, un 29,5% más que en abril de 2025, y el régimen ha respondido con militarización y al menos 14 arrestos en La Habana desde el 6 de marzo vinculados a cacerolazos.

La desesperación, según recogen testigos citados por medios independientes, «crece cada día mientras las condiciones de vida siguen deteriorándose en medio de apagones constantes y una profunda crisis económica».