Joven ortopédico cubano reduce lesión a una niña en Artemisa y recibe elogios en redes

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Un joven técnico en ortopedia de Artemisa se convirtió en el protagonista de una historia de solidaridad que conmovió a miles en redes sociales después de que una madre publicara de forma anónima cómo él le redujo el codo dislocado a su hija de un año y medio en pleno parque, sin pedirle nada a cambio.

La publicación, compartida en el grupo de Facebook «Compra y venta Artemisa», acumuló más de 16,700 reacciones y cientos de comentarios que rápidamente identificaron al joven como Richel Cruz, técnico en ortopedia del Hospital General Docente Comandante Ciro Redondo García y miembro voluntario de la Cruz Roja Cubana en Artemisa.

La madre relató que su hija se lastimó cuando su hermanito la levantó del bracito tras una caída: «La niña empezó a llorar después de caerse y que mi otro niño la levantará por el bracito. Al ver que la niña no se callaba decidí salir caminando para el hospital porque no se le podía tocar el brazo».

Fue en ese trayecto cuando Richel, que estaba sentado en el parque, la detuvo y le ofreció ayuda: «Cuando voy pasando por su lado me dice señora espere, me dejas verle el bracito a la niña. Yo con los nervios me acerqué a él, la tocó y me dijo que mi niña lo que tenía era el codito desmontado. En cuestiones de segundo le movió el bracito a la niña y en un rato ya la niña no se quejaba».

La lesión que trató Richel se conoce popularmente como «codo de niñera» o «codo tironeado», médicamente denominada subluxación de la cabeza del radio, y es la lesión ligamentosa más frecuente del codo en niños menores de cinco años. Ocurre cuando se jala al niño del brazo y se resuelve mediante una maniobra de reducción que, en manos expertas, toma segundos y tiene una tasa de éxito superior al 90%.

La madre se marchó sin poder agradecerle y, al intentar contactarlo por Facebook, descubrió que sus mensajes no le llegaban. Decidió entonces publicar la historia para encontrarlo: «Por eso lo decidí publicarlo y tratar de que él lo vea y agradecerle lo que hizo por mi niña».

Una exmaestra del joven, en el Preuniversitario Manuel Ascunce, también lo reconoció: «Excelente muchacho y de buen corazón, fue mi alumno y es técnico en ortopedia en el Hospital Ciro Redondo. Dios lo bendiga siempre por su carisma, bello ser humano siempre dispuesto a ayudar».

La historia se suma a una tendencia de gestos de solidaridad que se viralizan en grupos de Facebook cubanos, donde historias similares —un cubano que regaló gasolina a un desconocido varado en carretera, otro que ofrece viajes gratis a embarazadas— generan miles de reacciones porque contrastan con las dificultades cotidianas y refuerzan la solidaridad como valor identitario.

Un comentarista resumió el sentir general: «No toda la juventud está perdida, hay muchos jóvenes con buena educación y con sentimientos hacia el prójimo, este es un ejemplo».

Fue la propia madre de Richel, Daimarys Boza, quien puso el punto final más emotivo de la historia al comentar en la publicación: «Es mi hijo y les puedo decir que es lo máximo».