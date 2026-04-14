Cubano ofrece viajes gratis a embarazadas y madres con niños en La Habana y se vuelve viral

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Víctor Rodríguez se volvió viral en Facebook tras publicar una oferta de viajes gratuitos dirigida a embarazadas y madres con niños pequeños en La Habana, en un gesto que generó una amplia respuesta positiva entre usuarios de la isla.

La publicación, compartida desde el perfil personal del protagonista, desató una oleada de comentarios que destacaron el acto solidario en medio de la grave crisis de transporte que atraviesa Cuba, donde el sistema público está prácticamente colapsado y los transportistas privados cobran tarifas que pueden alcanzar los 500 pesos por trayectos cortos en La Habana.

El gesto cobra especial relevancia en un contexto en que más de 32,000 embarazadas en Cuba enfrentan riesgos por falta de acceso a traslados de urgencia, ultrasonidos y servicios médicos, agravados por el racionamiento de combustible y los apagones.

Sobre el tema de los triciclos eléctricos en La Habana, dijo: "Con mis 76 años me subí a esa rueda. Compré mi triciclo y algunas tardes más que otras, salgo a 'resolver' en tramos cortos de Guanabacoa. Más que por un asunto económico porque no sirvo para no hacer nada".

Además, subrayó: "Para marcar la diferencia puse un letrero que dice: Mujer embarazada o con un niño pequeño viaja de gratis".

En su publicación, Rodríguez aprovechó para exponer algo que actualmente ocurre en la capital: "Hace algún tiempo leyendo la noticia que se facilitaría la tramitación de este servicio mediante una pegatina aún cuando no se cuente con una chapa".

Sin embargo, aunque le hicieron algunas preguntas, su gestión no tuvo un final feliz: "Aún no estaban realizando el sencillo trámite".

SU gesto, además de ser digno de admiración, cobra especial relevancia en el contexto cubano actual.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en marzo de 2026 un deterioro significativo de los servicios esenciales en la isla, con impacto directo en embarazadas, niños y otros grupos vulnerables, reportó Infobae.

La crisis ha llegado a extremos alarmantes: el 18 de marzo, un bebé nació dentro de un ómnibus de la ruta 47 entre Cotorro y La Habana cuando una gestante sufrió contracciones repentinas, y en noviembre de 2025 otra mujer dio a luz durante un viaje interprovincial entre La Habana y Santiago de Cuba.

El caso del habanero se inscribe en un patrón de iniciativas individuales que se viralizan en Cuba por su carácter humanitario y que contrastan con el abandono institucional.

En mayo de 2023, un chofer de guagua en Santiago de Cuba se hizo viral por transportar gratis a niños, ancianos, embarazadas y personas con discapacidad, llegando incluso a detener el autobús antes de la parada oficial para facilitar el acceso a esos grupos.

En febrero de 2026, Yander Jiménez Tamayo, en Banes, Holguín, ofreció viajes gratuitos en triciclo al hospital para enfermos y personal médico, otro gesto que circuló ampliamente en redes sociales.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó afectaciones en el programa materno-infantil, con escasa disponibilidad de ambulancias y energía para hospitales, mientras 61,830 menores de un año sufren retrasos en vacunaciones por la crisis energética, reportó EFE.

La comunidad cubana en redes sociales ha respondido a estos gestos con emotividad, viendo en ellos ejemplos de solidaridad espontánea ante el colapso de los servicios que el régimen no ha podido —ni ha querido— resolver en décadas.

La CIDH subrayó que el deterioro de los servicios esenciales en Cuba afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, entre ellos las embarazadas y los niños.