Poblado en Matanzas lleva siete días sin electricidad y las autoridades guardan silencio

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El poblado de Cantel, perteneciente al municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, lleva más de siete días completamente sin electricidad, según la denuncia del usuario Christian Arbolaez, quien amplificó en redes sociales la voz de esos vecinos que reclaman una respuesta que nunca llega.

El apagón comenzó el pasado domingo alrededor de las dos de la tarde, presuntamente por la explosión de un transformador en el central Humberto Álvarez.

Publicación de Facebook/Christian Arbolaez

Lo que más indigna a los residentes no es solo la oscuridad, sino el silencio institucional: «Ni una explicación. Nadie da la cara. Nadie informa nada», expresaron vecinos desesperados que aseguran haber reportado la situación a diferentes entidades sin recibir respuesta alguna.

Entre los más afectados hay ancianos, niños pequeños, personas enfermas y diabéticos que necesitan refrigerar alimentos e insulina.

Familias enteras han perdido toda la comida que tenían guardada por falta de refrigeración y tampoco cuentan con agua, en medio de un calor descrito como insoportable.

«Al ser un pueblo pequeño hacen lo que les da la gana con nosotros», expresó una residente indignada en la publicación que difundió la denuncia.

La denuncia fue publicada por Christian Arbolaez en Facebook bajo el título «¡Se olvidaron de que Cantel existe!» y acumuló más de 1,200 reacciones, evidenciando la resonancia del reclamo entre cubanos dentro y fuera de la Isla.

La situación de Cantel no es un caso aislado dentro de la provincia. Según informó TV Yumurí, Matanzas enfrenta averías en transformadores de al menos cuatro subestaciones eléctricas: San Miguel de los Baños, Humberto Álvarez, Perico y Los Arabos.

Kenny Cruz González, director técnico de la Empresa Eléctrica Provincial de Matanzas, reconoció los daños y señaló que se analiza la posibilidad de consolidar los circuitos de Humberto Álvarez y Cantel en la subestación de Santa Marta, aunque advirtió que esto podría sobrecargar ese transformador.

En Perico, la avería data de hace once días y se gestiona petróleo para trasladar un camión desde Artemisa y traer un transformador de repuesto, lo que ilustra la precariedad estructural del sistema.

El cuadro se enmarca en la crisis energética más grave de Cuba en su historia reciente: el 11 de mayo, el país registró un déficit de generación de 1,955 MW, con una disponibilidad de apenas 1,245 MW frente a una demanda de 3,200 MW.

Matanzas es una de las provincias más golpeadas, con apagones que en algunos municipios alcanzan las 20 horas diarias y donde aproximadamente el 70% de los clientes de ETECSA se ven afectados por la falta constante de energía.

Esta no es la primera vez que Cárdenas sufre una situación extrema: en julio de 2024, la Empresa Eléctrica de Matanzas ya había anunciado cronogramas de apagones de hasta 384 horas mensuales —equivalentes a 16 días sin luz— en bloques del municipio.

Cuba acumula al menos siete colapsos totales del Sistema Electroenergético Nacional en los últimos 18 meses, el más reciente el 16 de marzo de 2026, mientras comunidades pequeñas como Cantel esperan en la oscuridad una solución que el régimen no parece tener prisa en ofrecer.