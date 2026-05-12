Poblado en Matanzas lleva siete días sin electricidad y las autoridades guardan silencio

Vídeos relacionados:
El poblado de Cantel, perteneciente al municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, lleva más de siete días completamente sin electricidad, según la denuncia del usuario Christian Arbolaez, quien amplificó en redes sociales la voz de esos vecinos que reclaman una respuesta que nunca llega.
El apagón comenzó el pasado domingo alrededor de las dos de la tarde, presuntamente por la explosión de un transformador en el central Humberto Álvarez.
Lo que más indigna a los residentes no es solo la oscuridad, sino el silencio institucional: «Ni una explicación. Nadie da la cara. Nadie informa nada», expresaron vecinos desesperados que aseguran haber reportado la situación a diferentes entidades sin recibir respuesta alguna.
Entre los más afectados hay ancianos, niños pequeños, personas enfermas y diabéticos que necesitan refrigerar alimentos e insulina.
Familias enteras han perdido toda la comida que tenían guardada por falta de refrigeración y tampoco cuentan con agua, en medio de un calor descrito como insoportable.
«Al ser un pueblo pequeño hacen lo que les da la gana con nosotros», expresó una residente indignada en la publicación que difundió la denuncia.
La denuncia fue publicada por Christian Arbolaez en Facebook bajo el título «¡Se olvidaron de que Cantel existe!» y acumuló más de 1,200 reacciones, evidenciando la resonancia del reclamo entre cubanos dentro y fuera de la Isla.
La situación de Cantel no es un caso aislado dentro de la provincia. Según informó TV Yumurí, Matanzas enfrenta averías en transformadores de al menos cuatro subestaciones eléctricas: San Miguel de los Baños, Humberto Álvarez, Perico y Los Arabos.
Kenny Cruz González, director técnico de la Empresa Eléctrica Provincial de Matanzas, reconoció los daños y señaló que se analiza la posibilidad de consolidar los circuitos de Humberto Álvarez y Cantel en la subestación de Santa Marta, aunque advirtió que esto podría sobrecargar ese transformador.
En Perico, la avería data de hace once días y se gestiona petróleo para trasladar un camión desde Artemisa y traer un transformador de repuesto, lo que ilustra la precariedad estructural del sistema.
El cuadro se enmarca en la crisis energética más grave de Cuba en su historia reciente: el 11 de mayo, el país registró un déficit de generación de 1,955 MW, con una disponibilidad de apenas 1,245 MW frente a una demanda de 3,200 MW.
Matanzas es una de las provincias más golpeadas, con apagones que en algunos municipios alcanzan las 20 horas diarias y donde aproximadamente el 70% de los clientes de ETECSA se ven afectados por la falta constante de energía.
Esta no es la primera vez que Cárdenas sufre una situación extrema: en julio de 2024, la Empresa Eléctrica de Matanzas ya había anunciado cronogramas de apagones de hasta 384 horas mensuales —equivalentes a 16 días sin luz— en bloques del municipio.
Cuba acumula al menos siete colapsos totales del Sistema Electroenergético Nacional en los últimos 18 meses, el más reciente el 16 de marzo de 2026, mientras comunidades pequeñas como Cantel esperan en la oscuridad una solución que el régimen no parece tener prisa en ofrecer.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Eléctrica en Matanzas, Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el poblado de Cantel lleva más de siete días sin electricidad?
El apagón en Cantel fue causado por la explosión de un transformador en el central Humberto Álvarez. La falta de respuesta de las autoridades ha generado indignación entre los residentes, quienes han denunciado la situación en redes sociales sin obtener soluciones.
¿Cuál es la situación actual de la crisis eléctrica en Matanzas?
Matanzas enfrenta una crisis energética severa, con apagones de hasta 20 horas diarias en algunos municipios. La provincia es una de las más afectadas en Cuba debido a su alto consumo eléctrico y las fallas en la infraestructura energética, agravadas por la falta de mantenimiento e inversión.
¿Cómo afecta la crisis eléctrica a los servicios básicos en Matanzas?
Los apagones afectan gravemente el acceso a servicios básicos como agua y telecomunicaciones. La falta de electricidad impide el funcionamiento normal del sistema de bombeo de agua y de las telecomunicaciones, lo que genera un impacto significativo en la vida diaria de los residentes.
¿Qué medidas se están tomando para enfrentar la crisis energética en Matanzas?
Se han propuesto la instalación de "solineras" y kits fotovoltaicos como medidas para paliar la crisis. Estas soluciones buscan ofrecer puntos de carga y cocción comunitaria mediante energía solar, aunque su impacto es limitado ante la magnitud de la crisis.
¿Qué impacto tiene la falta de electricidad en la salud y el bienestar de los residentes de Cantel?
La falta de electricidad ha impactado seriamente la salud y el bienestar de los residentes, especialmente ancianos y personas con condiciones médicas. La falta de refrigeración ha provocado la pérdida de alimentos y medicamentos esenciales como la insulina, exacerbando los problemas de salud en la comunidad.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.