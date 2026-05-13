Científicos de la FIU evalúan la resistencia de viviendas prefabricadas a vientos de huracán categoría 5

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Investigadores de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y de la Universidad de Kansas sometieron este miércoles una vivienda prefabricada a vientos con fuerza de huracán de categoría 5, con el objetivo de recopilar datos que podrían aplicarse en el sector de la construcción.

Según reporta Telemundo 51, las pruebas se realizarán durante todo mayo en la instalación conocida como "Pared de Viento" del campus de FIU en Miami.

Forman parte del proyecto WiSH (Viviendas Prefabricadas Seguras ante el Viento, por sus siglas en inglés), una investigación de ocho años de duración liderada por la Dra. Elaina Sutley, de la Universidad de Kansas.

La instalación "Pared de Viento" de FIU es la única de su tipo en el país capaz de alcanzar vientos de 150 mph, y cuenta con 12 ventiladores industriales que simulan un huracán de categoría 5.

Los investigadores comenzaron las pruebas con vientos de 110 mph a las 8 de la mañana, con planes de aumentar progresivamente la velocidad a 130 mph y luego a 150 mph.

La vivienda sometida a prueba fue instalada bajo el estándar de la Zona de Viento 3, el requisito más exigente en el condado de Miami-Dade, y la calificación de seguridad más alta para este tipo de construcciones según State Farm, diseñada para soportar precisamente vientos de 110 mph.

Sin embargo, los propios investigadores ya anticipaban antes del experimento que la vivienda podría desarmarse "antes de lo previsto basándose únicamente en las pruebas a baja velocidad".

El trasfondo regulatorio es central en esta investigación.

"Lo más importante con las viviendas prefabricadas es que se rigen por un sistema de códigos de construcción diferente, supervisado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Y este código de construcción no se ha actualizado en 32 años. Mientras tanto, hemos logrado avances enormes en ingeniería y ciencia del viento, y nos gustaría ver que esos cambios se implementen", declaró la Dra. Sutley antes del experimento.

Las viviendas prefabricadas representan más del 8 % del inventario de casas de Estados Unidos y son las primeras en ser evacuadas cuando se emiten vigilancias y avisos de huracán, lo que subraya la urgencia de actualizar las normas que las rigen.

En contraste, los códigos de construcción de Florida para viviendas convencionales en Miami-Dade y Broward exigen resistencia a vientos de más de 170 mph, con pruebas de impacto de escombros y presión cíclica, una brecha significativa respecto a los estándares federales que regulan las viviendas prefabricadas.

El comunicado oficial del proyecto resume el propósito de la investigación: "Esta investigación busca evaluar las mejores prácticas para la instalación adecuada y la mitigación ante huracanes en estas viviendas, y ayudar a salvar vidas".

Las pruebas de este miércoles son consideradas las penúltimas del proyecto WiSH, y se realizan a menos de tres semanas del inicio de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, que arranca el 1 de junio con un pronóstico de 13 tormentas nombradas y seis huracanes según la Universidad Estatal de Colorado.

El contexto es aún más delicado dado que Florida perdió casi 300 millones de dólares en fondos federales del programa BRIC de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), cancelado en 2025, lo que ha debilitado la capacidad del estado para prepararse ante desastres naturales.