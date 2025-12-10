Pleno del PCC sesionará solo un día y por videoconferencia por la "compleja situación"

Vídeos relacionados:
El XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) sesionará únicamente el sábado 13 de diciembre y lo hará por videoconferencia, tras una decisión del Buró Político motivada por la “compleja situación” que vive el país, según informó el propio PCC.
De acuerdo con esa comunicación, el Buró Político ajustó el programa de trabajo del XI Pleno “a una sesión” y optó por el formato virtual para garantizar la mayor permanencia de los principales cuadros en la base, “informando, compulsando y gestionando la solución” de problemas que impactan en la calidad de vida del pueblo, además de contribuir a la reducción de gastos financieros y materiales.
La modificación supone un cambio respecto a la convocatoria previa. El régimen había anunciado en noviembre que el XI Pleno sesionaría los días 12 y 13 de diciembre, pero finalmente quedó concentrado en una sola jornada.
El PCC había adelantado en la red social X que el encuentro debatiría “asuntos importantes de la vida socioeconómica y política de la nación”.
La publicación en Facebook generó además comentarios de usuarios cubanos que cuestionaron la pertinencia de estas reuniones en el contexto actual.
Entre las reacciones recogidas en el documento, un usuario aludió al “día internacional de los derechos humanos” para pedir a las autoridades que evalúen “cómo vive el pueblo de Cuba hoy”, mientras otro afirmó que “el pueblo… no vive, sobrevive” y describió dificultades para cocinar por apagones sin programación y falta de “gas de balita”.
"Compañeros, no son solo los apagones, como pueden pensar ustedes, son miles de problemas que ponen nuestras vidas hoy en peligro. El apagón sin programación en una población que por demás, tampoco se le garantiza el servicio de gas de balita por meses, hace que no podamos cocinar. ¿Entonces cómo nos alimentamos?", escribió una internauta.
También aparecieron mensajes que reclamaron “trabajo y soluciones” y criticaron “reuniones y muela” que —según esos comentarios— “nada resuelven”.
Desde el 15 de noviembre, el PCC y organizaciones vinculadas (UJC, CTC, ANAP, FMC, CDR, FEU) iniciaron un proceso nacional de “debate” alrededor del “Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, mediante reuniones y encuentros en distintos niveles, incluidas videoconferencias con territorios no afectados por un huracán.
Preguntas Frecuentes sobre el XI Pleno del Partido Comunista de Cuba y la Situación Actual
¿Por qué el XI Pleno del PCC se realizará por videoconferencia y en un solo día?
El XI Pleno del PCC se realizará por videoconferencia y en un solo día debido a la "compleja situación" que vive Cuba. El Buró Político del PCC tomó esta decisión para permitir que los cuadros principales permanezcan en sus bases informando, gestionando y solucionando problemas que afectan la calidad de vida del pueblo. Además, se busca reducir los gastos financieros y materiales.
¿Qué se espera que se discuta en el XI Pleno del Partido Comunista de Cuba?
El XI Pleno del PCC discutirá "asuntos importantes de la vida socioeconómica y política de la nación". Sin embargo, existe escepticismo sobre la capacidad real del gobierno para abordar y resolver los problemas urgentes, dado el historial de reuniones previas que no han producido resultados concretos para mejorar la situación económica y social del país.
¿Cuál es la percepción de la población cubana sobre las reuniones del PCC?
La población cubana percibe las reuniones del PCC como ejercicios de propaganda que no aportan soluciones reales a los problemas del país. Las reacciones en redes sociales muestran un alto grado de frustración y escepticismo, con comentarios que piden soluciones concretas en lugar de más discursos y reuniones que no resuelven los problemas cotidianos, como los apagones y la escasez de recursos esenciales.
¿Cómo afecta la actual crisis en Cuba a la calidad de vida de su población?
La crisis en Cuba ha deteriorado severamente la calidad de vida de su población. Los cubanos enfrentan una crisis energética con apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, colapso del transporte público y un deterioro generalizado de la infraestructura básica. Esta situación genera un malestar creciente y una pérdida de confianza en las promesas del gobierno.
