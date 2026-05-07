EE.UU. ratifica su compromiso de ayudar en la región durante la temporada de huracanes

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El Departamento de Estado de EE.UU. reafirmó este miércoles su compromiso con la asistencia humanitaria en el hemisferio occidental de cara a la temporada de huracanes del Atlántico 2026, anunciando una serie de iniciativas concretas a través de su nueva Oficina de Respuesta Humanitaria y ante Desastres (DHR).

El comunicado oficial destaca que EE.UU. «está listo para responder al impacto de las tormentas en nuestro hemisferio durante la temporada de huracanes del Atlántico 2026» con el lanzamiento del primer centro de asistencia humanitaria de la DHR en el sur de Florida.

Esta iniciativa formaliza un centro de coordinación liderado por el Departamento de Estado para integrar mejor los suministros de emergencia preposicionados estratégicamente en la región.

Además, asesores de la DHR serán incorporados en el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM) para expandir la experiencia técnica y mejorar la coordinación civil-militar ante desastres.

El anuncio se apoya explícitamente en la experiencia adquirida durante la respuesta al huracán Melissa en 2025, que devastó el Caribe y tocó tierra en el oriente de Cuba el 29 de octubre como categoría tres, cerca de Playa Dos Ríos.

Melissa afectó a más de 3,5 millones de cubanos, dañó o destruyó entre 90,000 y 100,000 viviendas en la isla y dejó al menos 49 muertos en el Caribe, según evaluaciones de la ONU.

El régimen cubano intentó minimizar el impacto: Díaz-Canel admitió severos daños solo días después de que voceros oficiales aseguraran que no había muertos ni heridos, mientras fuentes externas confirmaban víctimas directas.

En respuesta a Melissa, Washington desplegó el 4 de noviembre de 2025 un Equipo de Asistencia ante Desastres (DART) y equipos de Búsqueda y Rescate Urbano en el Caribe, una actuación que el comunicado cita como precedente de la nueva arquitectura institucional.

Bajo la política «America First Foreign Assistance» de la administración Trump, EE.UU. destinará el 20% de sus recursos totales de asistencia exterior al hemisferio occidental, reorientando la ayuda hacia la región como demostración de liderazgo estadounidense.

«Estamos progresando en las prioridades y demostrando el liderazgo estadounidense al comprometer un 20% de los recursos de asistencia a nuestra región», señaló la cuenta oficial de Asistencia Exterior de EE.UU. en español.

La temporada de huracanes del Atlántico 2026 comenzará oficialmente el 1 de junio. Los pronósticos apuntan a una actividad por debajo del promedio histórico: la Universidad Estatal de Colorado prevé 13 tormentas nombradas y seis huracanes, mientras que el INSMET proyecta 11 ciclones tropicales y cinco huracanes, con un 40% de probabilidad de impacto en Cuba.

El principal factor supresor sería la probable consolidación de El Niño a partir de julio, aunque la experiencia de Melissa —que se intensificó rápidamente sobre aguas cálidas del Caribe— justifica mantener altos niveles de preparación, especialmente para países vulnerables como Cuba, Haití y las naciones insulares de la región.