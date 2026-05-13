Florida planea cerrar el centro de detención migratorio Alligator Alcatraz en junio por sus altos costos

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El gobierno de Florida planea cerrar el polémico centro de detención migratorio Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades, antes de que se cumpla un año desde su inauguración, según reveló The New York Times citando a un funcionario federal y tres personas familiarizadas con las operaciones de la instalación.

Funcionarios del centro notificaron este martes a los proveedores privados que la instalación cerrará, con el traslado de los aproximadamente 1,400 detenidos previsto para junio y el desmantelamiento de las estructuras en las semanas siguientes.

La razón principal es el elevado costo operativo: el estado gasta más de un millón de dólares diarios en su funcionamiento y ha solicitado al gobierno federal un reembolso de 608 millones de dólares que hasta ahora no ha recibido.

El Departamento de Seguridad Nacional concluyó internamente que la instalación es ineficaz y demasiado costosa, según las mismas fuentes.

Algunos proveedores privados contratados por el estado llevan más de 200 días sin recibir pagos, lo que podría comprometer además la respuesta ante huracanes cuando comience la temporada el 1 de junio.

El centro fue inaugurado el 1 de julio de 2025 por el presidente Donald Trump y el gobernador republicano Ron DeSantis en una pista de aterrizaje abandonada dentro del Big Cypress National Preserve, construido en apenas ocho días mediante poderes de emergencia estatales.

Diseñado con capacidad para entre 3,000 y 5,000 detenidos, el centro nunca llegó a operar cerca de ese límite y actualmente alberga a unos 1,400 migrantes, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Entre los detenidos actuales, entre 700 y 800 son cubanos, y el 70% de ellos no tiene órdenes finales de deportación.

Desde su apertura, la instalación acumuló denuncias de condiciones inhumanas: hacinamiento, falta de alimentos, atención médica inadecuada, temperaturas extremas, agua no potable y falta de acceso a abogados.

En abril, guardias golpearon y rociaron con gas pimienta a detenidos durante una protesta por falta de acceso a teléfonos, según declaración jurada de una abogada ante un tribunal.

El gobernador DeSantis ha desestimado sistemáticamente estas denuncias.

El pasado 22 de abril, el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito revocó una orden de cierre previa, permitiendo que el centro siguiera operando hasta ahora.

El lunes, DeSantis afirmó ante los medios que el gobierno federal no le había comunicado su intención de cerrar el centro, pero admitió que si dejaban de enviarle detenidos, lo clausurarían.

El gobernador también advirtió a sus correligionarios republicanos sobre los riesgos de abandonar la política migratoria: «Creo que sería un gran problema político alejarse de la misión de deportaciones», declaró.

El Departamento de Seguridad Nacional respondió a las consultas del diario neoyorquino con una declaración en la que señaló que la agencia «evalúa continuamente las necesidades y requisitos de detención para garantizar que cumplan con los últimos requerimientos operativos».

Tras el cierre, el sitio volverá a funcionar como pequeño aeropuerto para entrenamiento de pilotos, mientras que el segundo centro estatal conocido como «Deportation Depot», ubicado al oeste de Jacksonville con capacidad para 2,000 detenidos, seguirá operando según confirmó DeSantis.