DeSantis firma ley en Florida que establece nuevas restricciones sobre acuerdos con Cuba: ¿Qué implica?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este viernes la ley HB 905, denominada Ley de Restricción y Aplicación de Medidas contra la Interferencia Extranjera (FIRE), que establece nuevas restricciones sobre acuerdos y contratos con países considerados amenazas para la seguridad nacional, entre ellos Cuba.

La ceremonia tuvo lugar en el recién inaugurado Museo y Biblioteca de la Bahía de Cochinos, en La Pequeña Habana de Miami, ante veteranos de la Brigada 2506, legisladores estatales y líderes de la comunidad cubanoamericana.

¿Qué establece la ley HB 905?

La legislación, que entrará en vigor el 1 de julio, afecta a siete países designados como «de preocupación»: Cuba, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Siria.

Sus disposiciones principales incluyen la prohibición a funcionarios y empleados públicos de aceptar regalos o beneficios de esos gobiernos, y la autorización a gobiernos locales para revocar licencias comerciales a empresas que operen en Cuba violando leyes federales.

La ley también prohíbe adopciones y contratos de gestación subrogada cuando alguna de las partes sea ciudadana o residente de un país de la lista.

Esta disposición, añadida en una etapa avanzada del proceso legislativo, generó críticas de los demócratas, quienes advirtieron sobre posibles consecuencias imprevistas para padres que intentan adoptar niños del extranjero.

Además, los fondos de vales para educación básica (K-12) no podrán destinarse a escuelas afiliadas a organizaciones terroristas, y quedan derogados el Florida-Cuba Linkage Institute y los acuerdos de «ciudades hermanas» con países de preocupación.

Un mensaje directo a La Habana

DeSantis no escatimó palabras durante el acto celebrado en el Museo de la Brigada 2506.

«Es hora de que la dictadura comunista cubana sea enviada al basurero de la historia de una vez por todas», declaró el gobernador.

También fue categórico al señalar que «lo que se necesita es el fin del régimen, no solo reordenar las sillas en el Titanic»; y añadió que «no se puede hacer negocios con criminales».

El mandatario destacó el potencial de la isla si recuperara su libertad.

«Si Cuba fuera libre, sería un país increíblemente exitoso», apuntó.

Y recordó la cercanía geográfica como argumento político: «Florida necesita un buen vecino», dijo en referencia a Cuba, ubicada a 90 millas de las costas floridanas.

La cláusula «Cuba Libre»: Florida se prepara para el día después

Uno de los elementos más singulares de la ley es la sección titulada «Apoyo a una Cuba Libre e Independiente».

Esta disposición autoriza al gobernador a emitir una orden ejecutiva temporal que suspenda ciertas restricciones estatales y facilite interacciones comerciales con Cuba si el gobierno federal modifica el estatus diplomático de la isla.

La suspensión no podrá renovarse sin aprobación expresa de la Legislatura estatal, lo que convierte a Florida en el estado más preparado para responder con rapidez a un eventual cambio de régimen en La Habana.

Un contexto de presión máxima coordinada

La firma de HB 905 se enmarca en una semana de presión sin precedentes contra el régimen cubano.

El 1 de mayo Trump firmó una orden ejecutiva que bloquea todos los bienes de personas vinculadas al régimen en sectores estratégicos como energía, defensa, metales y finanzas.

A ello se suma que este jueves Marco Rubio anunció sanciones específicas contra GAESA -el conglomerado militar que controla cerca del 40% de la economía cubana- y Moa Nickel, con plazo hasta el 5 de junio para que empresas extranjeras cierren operaciones con GAESA.

La patrocinadora del proyecto, la representante Jenna Persons-Mulicka, republicana de Fort Myers, resumió el espíritu de la ley.

«La Ley FIRE les envía el mensaje de que estamos atentos y de que deben pensárselo dos veces antes de poner la mira en nuestro gran estado».

Rubio, por su parte, fue claro sobre el alcance de la presión federal: las sanciones continuarán «hasta que el régimen adopte todas las reformas políticas y económicas necesarias».