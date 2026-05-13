¡Es oficial! Yomil presenta a su nueva novia, la bella cubana Rodmelis: «Me trae enamorado»

Yomil sorprendió este miércoles a sus seguidores con una publicación en Instagram que nadie esperaba: el reguetonero cubano presentó oficialmente a su nueva novia, la creadora digital Rodmelis Núñez, acompañado de varias fotografías románticas tomadas en la playa durante el atardecer.
«Hola, buenas tardes mis queridos seguidores, les quiero presentar a mi jevita oficialmente, ella se llama @rodme_nc y es la que desde hace un tiempo me trae enamorado», escribió el artista, añadiendo: «salúdenla que aparte de todo también es super nice y natural».
Las imágenes hablan por sí solas: luz dorada, mar tranquilo, tonos naranjas y rosados en el horizonte, y una pareja que claramente la está pasando bien.
En una de las fotos, Yomil carga a Rodmelis en caballito entre las aguas poco profundas, ambos sonriendo de oreja a oreja. En otra, ella lo carga a él en la arena, con el cielo azul de fondo. La química entre los dos se siente en cada toma.
¿Y quién es ella? Rodmelis Núñez es una creadora digital cubana que acumula 131 mil seguidores en Instagram bajo el usuario @rodme_nc, donde comparte contenido de moda, playas, restaurantes de lujo y viajes. Su perfil muestra escapadas a República Dominicana, Puerto Rico y Bimini, y su biografía indica que vive entre Cuba y Estados Unidos. Cumple años el 27 de junio, es de signo Cáncer y, según Yomil, es «super nice y natural».
La presentación oficial llega meses después de que el artista se declarara públicamente soltero en marzo de 2026, y de que a finales de ese mismo mes publicara una historia abrazando a una mujer no identificada con el mensaje «De miel», lo que disparó las especulaciones entre sus fans.
El misterio duró poco más de un mes. Con este post, Yomil pone punto final a las dudas y deja claro que lleva «un tiempo» enamorado de Rodmelis.
La ruptura con la influencer Daniela Reyes había quedado atrás desde junio de 2025, tras cinco años de relación. Daniela, por su parte, confirmó una nueva relación en febrero de 2026 con el empresario cubano Rafa Rodríguez.
Los fans no tardaron en reaccionar: el post superó los 44,600 likes y los 2,200 comentarios en pocas horas, convirtiendo a Rodmelis en el nombre más buscado del día entre los seguidores del artista.
Preguntas Frecuentes sobre Yomil y su nueva relación con Rodmelis Núñez
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es la nueva novia de Yomil?
La nueva novia de Yomil es Rodmelis Núñez, una creadora digital cubana con 131 mil seguidores en Instagram. Comparte contenido sobre moda, playas, restaurantes de lujo y viajes. Vive entre Cuba y Estados Unidos.
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¿Cómo Yomil presentó a su nueva pareja en redes sociales?
Yomil presentó a Rodmelis Núñez como su nueva pareja a través de una publicación en Instagram, donde compartió varias fotografías románticas en la playa durante el atardecer. Anunció que ella es la mujer que lo tiene enamorado desde hace tiempo y destacó su personalidad "super nice y natural".
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¿Cómo reaccionaron los seguidores de Yomil a la noticia de su nueva relación?
La reacción de los seguidores fue inmediata, con el post superando los 44,600 likes y los 2,200 comentarios en pocas horas. La presentación de Rodmelis Núñez como su novia generó gran interés y la convirtió en el nombre más buscado del día entre los seguidores de Yomil.
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¿Cuál fue el estado sentimental de Yomil antes de presentar a Rodmelis?
Antes de presentar a Rodmelis, Yomil se declaró públicamente soltero en marzo de 2026. Esto ocurrió después de su ruptura con la influencer Daniela Reyes en junio de 2025, tras una relación de cinco años.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.