Desfile de moda cubana en plena calle de Cuba se vuelve viral: "¿Es en serio?"

Una pasarela de moda improvisada en plena calle de Cuba captó la atención de miles de usuarios en TikTok tras la publicación de un video de 30 segundos que muestra modelos luciendo piezas de la colección de la diseñadora Irene Irene Posa.

El clip, difundido el pasado domingo por la cuenta @yala.right, acumuló más de 8,000 visualizaciones, 122 likes, 47 comentarios y 78 compartidos en pocos días, llamando la atención por la originalidad de convertir el espacio público en una pasarela profesional.

La colección presentada está basada en tejido de hilo de algodón, uno de los materiales más accesibles para los diseñadores independientes en Cuba que trabajan al margen de las estructuras estatales.

Uno de los aspectos más destacados del video es el homenaje explícito al oficio de la costura: una de las costureras que confeccionó las piezas aparece como protagonista del desfile junto a las modelos que lucen los diseños.

La narración del clip subraya el papel fundamental de quienes cosen las prendas: «estamos haciendo un homenaje a este oficio», se escucha en el video, antes de añadir que «si la costurera nosotros no seríamos nada porque no podríamos entonces materializar nuestros sueños, nuestros diseños».

El desfile en la vía pública responde a una tendencia creciente entre los creadores cubanos, que ante la falta de infraestructura y recursos se apropian del espacio urbano para presentar su trabajo con una estética tan cuidada como la de cualquier pasarela convencional.

La crisis económica que atraviesa la isla ha limitado la realización de grandes eventos de moda, lo que ha empujado a muchos diseñadores a recurrir a plataformas digitales como TikTok e Instagram para difundir sus colecciones tanto dentro como fuera de Cuba.

El oficio de la costura tiene una larga tradición en la isla y sigue siendo la base de la producción de moda artesanal e independiente, un sector que en los últimos años ha ganado visibilidad a través de eventos como Cuba Moda, organizado por la Agencia Cubana de Artes y Diseño.

El video de Irene Irene Posa ilustra cómo la creatividad cubana encuentra caminos propios para proyectarse al mundo, convirtiendo una calle cualquiera en el escenario de una propuesta de moda que, en palabras de sus propias creadoras, no existiría «sin las costureras».