Cubana advierte a quienes quieren regresar a Cuba porque les fue mal fuera: "No tomes esa decisión"

La creadora de contenido cubana @laura_sin_filtros publicó el pasado lunes un video en TikTok en el que lanza una advertencia directa a los emigrantes cubanos: romantizar la idea de regresar a la isla puede costarles el dinero, los recursos y «quizás la única oportunidad» de salir adelante.

El video, publicado en respuesta a otra usuaria identificada como @Jenn López, apunta a una tendencia que ha inundado las redes sociales en los últimos meses: contenido emocional de reencuentros familiares en Cuba que genera una narrativa de nostalgia capaz de distorsionar la percepción de la realidad en la isla.

«Creo que se está romantizando en las redes sociales demasiado la idea de regresar a nuestro país», afirma Laura en el video, dirigiéndose especialmente a quienes atraviesan depresión o momentos de vulnerabilidad emocional.

Su mensaje central es concreto: antes de tomar esa decisión, el emigrante debe analizar si los factores que lo empujaron a salir —económicos, políticos, ideológicos o socioculturales— siguen vigentes en Cuba.

«Necesito que analices y pienses los factores detonantes que te hicieron emigrar de tu país a otro, que te hicieron tomar la decisión más difícil de tu vida, que te hicieron meter todas las cosas en una mochila y cruzar cielo, mar y tierra», dice la creadora.

La respuesta, según ella, está en esa misma reflexión: «Si te fuiste de tu país porque no había corriente, porque no había agua, porque no había medicina, y todavía tu país está así, no romantices la idea de regresar, porque cuando tú llegues allá nada va a ser diferente».

El contexto que respalda esa advertencia es la crisis más severa que vive Cuba en décadas: apagones de más de 15 horas diarias, colapso del sistema de racionamiento y escasez crítica de alimentos y medicamentos, sin señales de mejora bajo el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Ese escenario ha impulsado el mayor éxodo de la historia reciente de la isla: entre 2021 y 2024, aproximadamente 1.79 millones de cubanos abandonaron el país, reduciendo su población de 11.3 millones a entre 8.6 y 8.8 millones.

Las separaciones familiares prolongadas —que duran en promedio entre dos y seis años— generan un dolor emocional profundo en la diáspora, terreno fértil para la idealización del regreso.

En ese contexto, TikTok se ha llenado de videos de reencuentros emotivos entre cubanos emigrantes y sus familias en la isla, con casos virales como el de una mujer cuyo barrio entero salió a recibirla tras dos años de ausencia, o el de un hijo recibido en el aeropuerto después de cuatro años separado de su familia.

Laura no niega ese dolor, pero sí advierte sobre las consecuencias de actuar desde él: «Lo único que va a ser diferente es que vas a haber gastado tu dinero, tus recursos y quizás la única oportunidad que tienes de salir adelante».

Tampoco carga de culpa al emigrante: «Aquí nadie te va a regalar nada. Nadie que esté afuera le debe nada al país, pero le debe la oportunidad, la oportunidad que no tuvo».

El video cierra con una frase que resume todo su argumento: «Eso le debes al país donde tú estás: la oportunidad de salir adelante, esa oportunidad que en tu país fue negada, aunque fueras médico, aunque fueras maestro, aunque tuvieras un negocio».