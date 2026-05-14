Reparación en la Antonio Guiteras podría extenderse al menos 4 días

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La Termoeléctrica Antonio Guiteras salió del Sistema Eléctrico Nacional este jueves a las 04:58 de la madrugada por una pérdida de agua en caldera, y su director advirtió que los trabajos de reparación podrían tomar entre tres y cuatro días, dependiendo de la magnitud del daño.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, explicó que el protocolo establecido obliga a enfriar la caldera, ingresar al interior, realizar pruebas hidráulicas para localizar la fuga, evaluar la avería y acometer los trabajos de subsanación.

«Se trata de pérdida de agua en caldera en una magnitud que impidió continuar la generación de forma segura», precisó Pérez Castañeda, según informó el periodista oficialista José Miguel Solís.

Interrogado sobre los plazos, el especialista subrayó que «generalmente esas operaciones toman entre 3 ó 4 días, en dependencia de la magnitud del daño», aunque aclaró que aún es prematuro adelantar pronósticos definitivos.

La empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas del distrito de Matanzas se alista para ejecutar los trabajos, e incluye en la llamada ruta crítica otras actividades que no excedan las 72 horas.

Pérez Castañeda aseguró que «se cuentan con los recursos necesarios para acometer y solucionar el inconveniente», aunque reconoció que la caldera es «uno de los elementos que a más tensiones mecánicas y de corrosión se somete en una unidad térmica».

Esta es la novena avería que sufre Guiteras en lo que va de 2026, y se produce apenas cinco días después de que la planta fuera sincronizada nuevamente al SEN el 9 de mayo, tras una parada de reparación de aproximadamente 90 horas en la que se ejecutaron cerca de 300 acciones correctivas.

El mismo tipo de fallo —salidero en caldera— ya había dejado fuera de servicio a la planta el pasado 5 de mayo, lo que evidencia que la reparación anterior no resolvió el problema de fondo.

La salida de Guiteras desencadenó un colapso parcial del SEN a las 06:09 de la mañana, dejando sin electricidad a toda la franja central y oriental de Cuba, desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

A las 06:30, la disponibilidad era de apenas 636 MW frente a una demanda de 2.420 MW, con 1.790 MW afectados.

El pronóstico para el horario pico nocturno de este jueves es devastador: 976 MW disponibles frente a una demanda de 3.150 MW, con un déficit proyectado de 2.174 MW, lo que se traduce en apagones de entre 20 y 22 horas diarias en La Habana.

El deterioro estructural de Guiteras es severo: su último mantenimiento capital fue en 2010, acumula más de 15 años sin una parada integral, y el propio Pérez Castañeda ha reconocido que la planta necesita al menos 180 días de parada para ese mantenimiento, pero que «la situación del país todavía no lo permite».

La avería ocurre además en el peor contexto energético que ha vivido Cuba en décadas: el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió este miércoles que Cuba «está sin combustible» —ni diésel ni fueloil— y calificó la situación como «aguda, crítica y extremadamente tensa».

La lógica que opera en Guiteras es circular y sin salida a corto plazo: «Evitamos parar a menos que sea necesario, para no afectar la generación», declaró Pérez Castañeda, una frase que resume el círculo vicioso en que opera la infraestructura energética cubana tras 67 años de dictadura comunista.