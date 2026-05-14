Ministro de Energía y Minas reconoce malestar por los apagones en Cuba

Ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy

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El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, reconoció ayer ante la prensa el profundo malestar ciudadano por los apagones que azotan la isla, en una conferencia en la que describió la situación electroenergética como «tan aguda, crítica, en la que estamos viviendo».

«Sabemos que hay malestar por los apagones», afirmó De la O Levy, y añadió que «ningún Sistema Eléctrico está diseñado para dar apagones», en lo que constituyó una de las admisiones más directas del régimen sobre el impacto de la crisis en la población.

De acuerdo con el sitio oficialista Cubadebate, el ministro describió la causa inmediata del recrudecimiento: desde diciembre de 2025 y hasta hace pocas semanas, Cuba no recibió un solo barco con combustible.

La única excepción fue un donativo de 100,000 toneladas de crudo —unos 730,000 barriles— enviado por Rusia, que llegó a finales de marzo a bordo del petrolero Anatoli Kolodkin.

Ese cargamento permitió una mejora temporal, con varios días sin apagones en La Habana, pero se agotó a finales de abril e inicios de mayo.

«Eso ocurrió casi cuatro meses después de que no entra un barco de combustible a Cuba», subrayó el titular, dejando en evidencia la magnitud del desabastecimiento.

Al momento de la comparecencia, el sistema operaba sin ninguna reserva de combustible, con temperaturas en ascenso y una demanda eléctrica en aumento por el verano.

«La situación es muy tensa. Los calores siguen aumentando. Necesitamos combustible. Están entrando combustible por los privados, pero los volúmenes no alcanzan», advirtió De la O Levy.

En La Habana, la provincia con más circuitos protegidos del país, los apagones alcanzaban entre 20 y 22 horas diarias con apenas dos horas de electricidad.

El déficit proyectado para el pico nocturno del miércoles superaba los 2,000 MW, con una disponibilidad de solo 1,230 MW frente a una demanda de 3,250 MW.

A la escasez de combustible se suma el deterioro crítico de la infraestructura. La termoeléctrica de Felton, en Holguín, salió del sistema el lunes por salideros en la caldera y un rodamiento partido en el calentador de aire regenerativo.

«Si eso seguía así trabajando, se iba a dañar completa la unidad», explicó el ministro para justificar la paralización de la planta.

La termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país, había registrado su octava salida del año el 5 de mayo, acumulando un deterioro extremo tras 38 años de operación sin mantenimiento capital.

El ministro atribuyó la raíz de la crisis al «férreo bloqueo energético» de Estados Unidos, aunque los propios datos que ofreció apuntan a décadas de abandono de la infraestructura y a la interrupción de los suministros de Venezuela —desde noviembre de 2025— y de México —prácticamente desde enero de 2026—.

Cuba produce solo 40,000 barriles diarios de petróleo pero necesita entre 90,000 y 110,000, dependiendo de importaciones para cubrir el 60% de sus necesidades.

El sistema eléctrico ha sufrido siete colapsos totales en 18 meses, incluido el apagón nacional del 16 de marzo de 2026 que dejó a toda la isla sin electricidad durante 29 horas y 29 minutos.

Sobre la termoeléctrica de Felton, el ministro ofreció una nota de cautela: «Los trabajos van avanzando, mañana estamos estimando poder hacer ya la prueba hidráulica de la caldera para ver si todos los trabajos de soldadura fueron correctos, para ver si no hay salidero», dijo, advirtiendo que el proceso de arranque posterior podría demorar varias horas adicionales.