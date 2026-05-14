Baja el precio de una divisa en el mercado informal en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba mantiene este jueves una fuerte presión sobre el peso cubano.
El dólar estadounidense amaneció con una cotización de 545 CUP, según el monitoreo diario de elTOQUE, en medio de la persistente inflación y la escasez de moneda extranjera en la Isla.
El euro es la moneda más cara del mercado informal y se cotiza hoy en 625 CUP. La divisa europea sigue ganando terreno entre quienes buscan proteger sus ahorros frente a la devaluación del peso cubano.
Por su parte, el MLC bajó de precio este jueves. Ayer se cotizaba a 432.5 CUP pero ahora se mantiene en 430 CUP, muy por debajo del dólar y el euro en las operaciones informales dentro del país.
Tasa de cambio informal en Cuba. Jueves, 14 Mayo, 2026 - 10:00
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 545 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 625 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 430 CUP
Equivalencia aproximada de billetes en pesos cubanos (CUP):
Dólar estadounidense (USD)
- 1 USD = 545 CUP
- 5 USD = 2,725 CUP
- 10 USD = 5,450 CUP
- 20 USD = 10,900 CUP
- 50 USD = 27,250 CUP
- 100 USD = 54,500 CUP
Euro (EUR)
- 5 EUR = 3,125 CUP
- 10 EUR = 6,250 CUP
- 20 EUR = 12,500 CUP
- 50 EUR = 31,250 CUP
- 100 EUR = 62,500 CUP
- 200 EUR = 125,000 CUP
- 500 EUR = 312,500 CUP
Preguntas frecuentes sobre el mercado informal de divisas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la tasa de cambio actual del dólar en el mercado informal de Cuba?
Actualmente, el dólar estadounidense se cotiza a 545 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, lo que refleja la continua presión sobre el peso cubano y la alta demanda de divisas en la isla.
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¿Por qué el euro es la divisa más cara en el mercado cubano?
El euro se cotiza a 625 CUP y es la moneda más cara en el mercado informal cubano porque muchos la utilizan para proteger sus ahorros frente a la devaluación del peso cubano y es preferida para transacciones internacionales y remesas desde Europa.
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¿Cómo se ha comportado el precio del MLC en el mercado informal?
El MLC se cotiza actualmente a 430 CUP, mostrando una ligera baja respecto al día anterior cuando se cotizaba a 432.5 CUP. Aunque es inferior al dólar y al euro, sigue siendo relevante para las operaciones en tiendas estatales que venden en divisas.
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¿Cómo ha evolucionado la tasa de cambio del dólar en el último año?
La tasa de cambio del dólar ha mostrado una tendencia al alza en el mercado informal cubano, pasando de 435 CUP en diciembre de 2025 a 545 CUP en mayo de 2026. Este incremento refleja la persistente devaluación del peso cubano y la alta demanda de dólares en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.