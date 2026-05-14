Baja el precio de una divisa en el mercado informal en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba mantiene este jueves una fuerte presión sobre el peso cubano.

El dólar estadounidense amaneció con una cotización de 545 CUP, según el monitoreo diario de elTOQUE, en medio de la persistente inflación y la escasez de moneda extranjera en la Isla.

El euro es la moneda más cara del mercado informal y se cotiza hoy en 625 CUP. La divisa europea sigue ganando terreno entre quienes buscan proteger sus ahorros frente a la devaluación del peso cubano.

Por su parte, el MLC bajó de precio este jueves. Ayer se cotizaba a 432.5 CUP pero ahora se mantiene en 430 CUP, muy por debajo del dólar y el euro en las operaciones informales dentro del país.

Tasa de cambio informal en Cuba. Jueves, 14 Mayo, 2026 - 10:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 545 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 625 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 430 CUP

Equivalencia aproximada de billetes en pesos cubanos (CUP):

Dólar estadounidense (USD)

1 USD = 545 CUP

5 USD = 2,725 CUP

10 USD = 5,450 CUP

20 USD = 10,900 CUP

50 USD = 27,250 CUP

100 USD = 54,500 CUP

Euro (EUR)