Tras 15 años en EE.UU., cubano revela lo que más extraña tras irse a vivir a España

Un cubano que vivió 15 años en Estados Unidos y ahora reside en España publicó un video en TikTok que resume, con un solo recurso cómico, lo que siente por su antigua vida en ese país: silencio absoluto.

El creador, conocido como Mike The Explorer en la cuenta @destino_wonderlands, publicó el 11 de abril un clip de 21 segundos en el que anuncia que va a revelar las tres cosas que más extraña de EE.UU. desde que se mudó a España.

«Soy cubano viviendo en España y después de haber vivido quince años en Estados Unidos hoy les voy a decir cuáles son las tres cosas que más extraño de Estados Unidos», dice al inicio del video.

Lo que sigue es el giro que desató las reacciones: el creador se queda completamente en silencio, dejando implícito que no extraña absolutamente nada, y que disfruta al máximo su nueva vida en España, según confirma la descripción del propio video.

El recurso cómico —anunciar una lista y no decir nada— es una fórmula habitual en TikTok para expresar que algo simplemente no existe, y en este caso el mensaje resonó con fuerza entre la comunidad cubana en la plataforma.

El video está etiquetado con #spain #barcelona #cubanos #humortiktok, lo que sugiere que el creador reside en Barcelona, una de las ciudades con mayor presencia cubana en España.

El testimonio de Mike The Explorer se inscribe en una tendencia creciente entre cubanos de la diáspora que comparan la vida en EE.UU. y en España. Varios creadores de contenido han abordado el tema con conclusiones similares: menor presión laboral, acceso a seguridad social y un equilibrio trabajo-vida que muchos no encontraron en el mercado estadounidense.

Una cubana identificada como @alietty_livestyle, que vivió diez años en Gran Canaria antes de mudarse a EE.UU., lo resumió así: «Vivir como clase baja en España y en EE.UU. no es lo mismo», apuntando a que España ofrece un mejor balance vital pese a los salarios más bajos.

Otro cubano que se arrepiente de estar en Miami también cuestionó públicamente si la presión del mercado laboral estadounidense merece la pena frente a la experiencia europea.

El contexto migratorio amplifica el eco de estos videos. La cancelación del programa de parole humanitario CHNV por la administración Trump en 2025 dejó a miles de cubanos con estatus migratorio incierto en EE.UU., empujando a muchos a considerar Europa como alternativa.

España se ha consolidado como uno de los principales destinos de la diáspora cubana. Según datos del Instituto Nacional de Estadística español, 124,812 cubanos residen actualmente en el país, concentrados en Canarias, Madrid y Cataluña. Entre 2022 y 2023, unos 150,000 cubanos se trasladaron a España, muchos al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Una encuesta reciente entre jóvenes cubanos sobre sus destinos preferidos sitúa a España junto a EE.UU. y Brasil como las opciones más valoradas, lo que sugiere que el «sueño americano» compite cada vez más con una alternativa europea que, al menos para Mike The Explorer, no deja nada que echar de menos.