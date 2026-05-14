Estreno en CiberCuba: Documental sobre Luis Manuel Otero Alcántara revive la historia del líder del Movimiento San Isidro

El largometraje documental Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados del cineasta cubano Ernesto Fundora Hernández, se estrenará en CiberCuba el próximo 20 de mayo. La producción biográfica recorre la vida, el activismo y la obra del artista y opositor cubano convertido en símbolo de resistencia frente al régimen.

El documental, grabado entre Cuba y México, retrata el surgimiento del Movimiento San Isidro, plataforma cultural y cívica fundada por Luis Manuel Otero Alcántara y otros artistas independientes, que ganó notoriedad internacional por su desafío abierto a la censura y la represión estatal en la Isla.

La cinta reconstruye momentos clave de la trayectoria del activista, incluido su protagonismo durante las protestas populares del 11 de julio de 2021, cuando utilizó las redes sociales y transmisiones en directo para llamar a la movilización ciudadana dentro de Cuba.

Cartel del estreno del documental

En sus directas en internet, Luis Manuel Otero Alcántara solía despedirse con la frase “Estamos conectados”, un lema que resumía su llamado a la unión, la solidaridad y la esperanza entre los cubanos, incluso en medio de la represión y las divisiones impulsadas por el régimen; y es justamente la frase que da título a este audiovisual.

Con una duración de una hora y 30 minutos y realizado en formato Full HD, el documental combina material de archivo del Movimiento San Isidro con entrevistas, imágenes inéditas y testimonios de figuras cercanas al artista.

La dirección, el guion y la producción estuvieron a cargo de Ernesto Fundora Hernández, mientras que la fotografía fue realizada por Carmelo Raneri y el propio Fundora. La edición y postproducción corrieron por cuenta de Josafat Hernández.

Entre los protagonistas aparecen Luis Manuel Otero Alcántara, Yanelys Núñez, Amaury Pacheco e Iris Ruiz, todos vinculados al movimiento artístico y contestatario surgido en el barrio habanero de San Isidro.

La banda sonora incluye música de Omar Sosa, Armando Gola, César López, Berna Jam, La Crema y raperos vinculados al entorno cultural del movimiento.

La postproducción y el corte final del documental fueron realizados en Ciudad de México en noviembre de 2025 bajo el sello Video Vueltas Producciones SA de CV.

El filme también aborda el impacto internacional alcanzado por Otero Alcántara, reconocido por la revista TIME entre las personalidades más influyentes del mundo y galardonado por organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional y Freedom House.

Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión por el régimen cubano bajo los supuestos cargos de "ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos". Actualmente continúa encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa.

Organizaciones internacionales de derechos humanos, activistas y figuras de la cultura han denunciado reiteradamente que su proceso judicial estuvo marcado por motivaciones políticas y violaciones de garantías fundamentales.

Alcántara es considerado uno de los rostros más visibles de la disidencia artística cubana, su caso se ha convertido en símbolo de la represión contra la libertad de expresión y el activismo independiente en la Isla.