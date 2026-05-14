Zara destrona a Nike y se convierte en la marca de moda más valiosa del mundo

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Zara, el buque insignia del grupo español Inditex, se convirtió este jueves en la marca de moda más valiosa del mundo al superar a Nike en el ranking anual Kantar BrandZ, que mide el valor de las 100 marcas más importantes del planeta.

La cadena gallega alcanzó un valor de marca de 44.088 millones de dólares (unos 37.500 millones de euros), un crecimiento del 18% respecto al año anterior, lo que la sitúa en el puesto 66 del ranking global.

Nike, que había encabezado históricamente la categoría de moda en este estudio, cayó un 17% hasta los 41.188 millones de dólares y retrocedió al puesto 69, lastrada por una caída del 32% en sus beneficios anuales, márgenes bajo presión por promociones agresivas, aranceles y rotación lenta de inventario.

Los analistas de Kantar señalan que Zara «es un claro ejemplo» de la importancia de construir relevancia a través de experiencias de compra personalizadas impulsadas por inteligencia artificial.

La firma utiliza datos en tiempo real de más de 6.000 tiendas en todo el mundo, combinando tecnología RFID, analítica predictiva e inteligencia artificial para personalizar la experiencia de compra, automatizar la reposición de existencias y anticipar el comportamiento del consumidor.

En 2024, Zara lanzó en España un probador virtual con inteligencia artificial generativa en su aplicación, que permite crear avatares personalizados para visualizar prendas antes de adquirirlas.

El grupo Inditex cerró el ejercicio fiscal 2025 con ventas netas de 38.632 millones de euros, un aumento del 7,5%, y un beneficio neto de 5.840 millones de euros (+9,2%), con Zara representando el 73% de las ventas totales.

El informe Kantar BrandZ 2026 refleja un vuelco general del mercado impulsado por la aceleración de la inteligencia artificial: el valor conjunto de las 100 marcas más valiosas alcanzó un récord histórico de 13,1 billones de dólares, un 22% más que en 2025.

En el plano global, Google regresó al número uno por primera vez desde 2018, con un valor de 1,484 billones de dólares (+57%), poniendo fin a cuatro años consecutivos de Apple en la cima.

Por primera vez en la historia, cuatro marcas superan simultáneamente el billón de dólares: Google, Apple, Microsoft y Amazon.

ChatGPT registró el mayor aumento anual de valor de marca del ranking, con una subida del 285%, mientras que Claude, la inteligencia artificial de Anthropic, debutó en el puesto 27 con un valor de 96.577 millones de dólares.

En cuanto a las marcas asiáticas, ya son 23 las presentes en el ranking, con crecimientos destacados del Banco Agrícola de China (+54%), Alibaba (+51%), Xiaomi (+48%) y Tencent (+45%), que regresó al Top 10 global por primera vez desde 2023.

Kantar concluye que la inteligencia artificial «identifica las señales en las que confiar y relaciona lo que el consumidor hace con decisiones reales de negocio de forma rápida y segura», un principio que Zara ha convertido en ventaja competitiva frente a sus rivales.