Reportan cacerolazos en Santiago de Cuba

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El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada reportó este jueves nuevos cacerolazos en dos ciudades cubanas: el barrio del Vedado, en La Habana, y el Reparto Portuondo, en Santiago de Cuba, donde los vecinos acumulaban más de 12 horas sin electricidad.

Mayeta Labrada difundió ambas protestas en publicaciones públicas de Facebook. «Me reportan toques de Calderos en el Reparto Portuondo de Santiago de Cuba, tras más de 12 horas sin electricidad», escribió en una de ellas. En otra, publicada minutos antes, informó: «Toques de Cacerolazos desde el Vedado a esta hora».

Las dos protestas se suman a una ola de cacerolazos que lleva días encadenándose en distintos barrios de La Habana y otras ciudades. Entre el 12 y el 13 de mayo se registraron protestas en Luyanó, Reparto Bahía, Marianao, Nuevo Vedado y San Miguel del Padrón, donde los vecinos gritaron «¡Corriente y comida!» frente a la sede del gobierno municipal.

Captura de Facebook

La extensión de las protestas a Santiago de Cuba es significativa: muestra que el descontento no se limita a la capital y alcanza a la segunda ciudad más importante del país. Cacerolazos habían sacudido Santiago de Cuba también en marzo de 2026.

El detonante directo es la crisis energética. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el miércoles que en La Habana los apagones alcanzan entre 20 y 22 horas diarias, con apenas dos horas de electricidad. «La situación es muy tensa. Los calores siguen aumentando. Necesitamos combustible», declaró. La afectación máxima del sistema ese día llegó a 2,113 MW a las 20:40 horas, con solo 1,230 MW disponibles frente a una demanda de 3,250 MW.

Las declaraciones del ministro generaron rechazo inmediato entre los cubanos. La respuesta ciudadana al funcionario incluyó comentarios como «¿Y cuál es la solución? ¿O el pueblo tiene que seguir pagando su irresponsabilidad?» y «Pero para reprimir y para los Mercedes y BMW de Canel sobra».

La crisis tiene raíces estructurales. Venezuela interrumpió envíos de petróleo en noviembre de 2025, México los suspendió en enero de 2026, y el último cargamento ruso —730,000 barriles— llegó el 31 de marzo y se agotó a inicios de mayo. En abril solo llegó uno de los ocho buques de combustible mensuales que Cuba necesita como mínimo. El propio Díaz-Canel reconoció que la situación es «particularmente tensa» y que el país dejó de generar 1,100 MW por falta de combustible.

Cuba acumula siete colapsos totales del sistema eléctrico en 18 meses, el más grave el 16 de marzo de 2026, con casi 30 horas de apagón nacional. El régimen ha respondido a las protestas con represión: al menos 14 arrestos en La Habana desde el 6 de marzo están vinculados a cacerolazos, según la organización Cubalex.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,133 protestas solo en abril de 2026, un 29,5% más que en el mismo mes del año anterior, mientras la ONU calificó la situación como emergencia humanitaria.