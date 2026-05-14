Reportan cacerolazos en Santiago de Cuba

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El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada reportó este jueves nuevos cacerolazos en dos ciudades cubanas: el barrio del Vedado, en La Habana, y el Reparto Portuondo, en Santiago de Cuba, donde los vecinos acumulaban más de 12 horas sin electricidad.
Mayeta Labrada difundió ambas protestas en publicaciones públicas de Facebook. «Me reportan toques de Calderos en el Reparto Portuondo de Santiago de Cuba, tras más de 12 horas sin electricidad», escribió en una de ellas. En otra, publicada minutos antes, informó: «Toques de Cacerolazos desde el Vedado a esta hora».
Las dos protestas se suman a una ola de cacerolazos que lleva días encadenándose en distintos barrios de La Habana y otras ciudades. Entre el 12 y el 13 de mayo se registraron protestas en Luyanó, Reparto Bahía, Marianao, Nuevo Vedado y San Miguel del Padrón, donde los vecinos gritaron «¡Corriente y comida!» frente a la sede del gobierno municipal.
La extensión de las protestas a Santiago de Cuba es significativa: muestra que el descontento no se limita a la capital y alcanza a la segunda ciudad más importante del país. Cacerolazos habían sacudido Santiago de Cuba también en marzo de 2026.
El detonante directo es la crisis energética. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el miércoles que en La Habana los apagones alcanzan entre 20 y 22 horas diarias, con apenas dos horas de electricidad. «La situación es muy tensa. Los calores siguen aumentando. Necesitamos combustible», declaró. La afectación máxima del sistema ese día llegó a 2,113 MW a las 20:40 horas, con solo 1,230 MW disponibles frente a una demanda de 3,250 MW.
Las declaraciones del ministro generaron rechazo inmediato entre los cubanos. La respuesta ciudadana al funcionario incluyó comentarios como «¿Y cuál es la solución? ¿O el pueblo tiene que seguir pagando su irresponsabilidad?» y «Pero para reprimir y para los Mercedes y BMW de Canel sobra».
La crisis tiene raíces estructurales. Venezuela interrumpió envíos de petróleo en noviembre de 2025, México los suspendió en enero de 2026, y el último cargamento ruso —730,000 barriles— llegó el 31 de marzo y se agotó a inicios de mayo. En abril solo llegó uno de los ocho buques de combustible mensuales que Cuba necesita como mínimo. El propio Díaz-Canel reconoció que la situación es «particularmente tensa» y que el país dejó de generar 1,100 MW por falta de combustible.
Cuba acumula siete colapsos totales del sistema eléctrico en 18 meses, el más grave el 16 de marzo de 2026, con casi 30 horas de apagón nacional. El régimen ha respondido a las protestas con represión: al menos 14 arrestos en La Habana desde el 6 de marzo están vinculados a cacerolazos, según la organización Cubalex.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,133 protestas solo en abril de 2026, un 29,5% más que en el mismo mes del año anterior, mientras la ONU calificó la situación como emergencia humanitaria.
Preguntas frecuentes sobre los cacerolazos en Cuba y la crisis energética
CiberCuba te lo explica:
¿Qué son los cacerolazos en Cuba y por qué están ocurriendo?
Los cacerolazos en Cuba son protestas populares en las que los ciudadanos golpean cacerolas y otros utensilios metálicos para expresar su descontento. Estas manifestaciones han aumentado debido a los prolongados apagones y la crisis energética que enfrenta el país, exacerbada por la falta de combustible y el deterioro del sistema eléctrico. Las protestas reflejan el creciente malestar social ante el deterioro de los servicios básicos y la gestión del régimen cubano.
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¿Cuál es la situación actual de la crisis energética en Cuba?
La crisis energética en Cuba es crítica, con apagones que alcanzan entre 20 y 22 horas diarias en algunos lugares. La falta de combustible es el principal problema, ya que las importaciones han disminuido drásticamente tras la interrupción de suministros de Venezuela, México y Rusia. El sistema eléctrico está al borde del colapso, con un déficit de generación significativo que afecta a gran parte del país.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las protestas por los apagones?
El gobierno cubano ha respondido a las protestas con represión, incluyendo arrestos y militarización de áreas afectadas. Desde marzo, al menos 14 personas han sido detenidas en La Habana por participar en cacerolazos. Además, el régimen ha intentado descalificar políticamente las manifestaciones, calificándolas de "vandalismo" y "provocación contrarrevolucionaria".
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¿Cuál es el impacto de la crisis energética en la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética afecta gravemente la vida diaria de los cubanos. Los apagones prolongados no solo interrumpen el suministro eléctrico, sino que también afectan el acceso al agua potable, la conservación de alimentos y el funcionamiento de servicios básicos. Esto ha llevado a un aumento del descontento social y ha convertido la falta de corriente en un detonante de protestas generalizadas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.