"Compleja situación electroenergética": régimen cubano anuncia comparecencia urgente del ministro de Energía

Miguel Díaz-Canel con Vicente de La O Levy, ministro de Energía y Minas.

El régimen cubano anunció este miércoles una comparecencia especial del ministro de Energía y Minas, Vicente De La O Levy, para las 6:30 de la tarde, en medio de la peor crisis eléctrica del año en la isla.

La Unión Eléctrica (UNE), el Ministerio de Energía y Minas y el programa Mesa Redonda confirmaron que la transmisión se realizará por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y las redes sociales de Cubadebate y Mesa Redonda.

Captura de Facebook/Unión Eléctrica UNE

El motivo declarado es la «compleja situación electroenergética» que enfrenta Cuba, en lo que constituye el peor momento del año para el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Este mismo miércoles, Díaz-Canel reconoció públicamente que la crisis es «particularmente tensa», con un déficit proyectado de más de 2,000 MW para el pico nocturno.

El martes, la afectación máxima real alcanzó los 2,113 MW a las 20:40 horas —el récord del año—, con una disponibilidad de apenas 1,230 MW frente a una demanda de 3,250 MW.

Díaz-Canel admitió además que en abril solo llegó un buque de combustible de los ocho que Cuba necesita mensualmente como mínimo, y que solo por falta de combustible el país dejó de generar 1,100 MW este miércoles.

La comparecencia del ministro se produce en un contexto de máxima tensión social. De igual manera, este miércoles, vecinos de San Miguel del Padrón protagonizaron un cacerolazo frente a la sede del Gobierno municipal exigiendo «¡Corriente y comida!».

La noche del martes estalló un cacerolazo en el Reparto Bahía con consignas de «¡Abajo la dictadura!», y en la madrugada de este miércoles vecinos de Marianao salieron a la calle con fogatas.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,133 protestas en abril de 2026, un 29,5% más que en abril de 2025, mientras el régimen ha respondido con militarización y al menos 14 arrestos en La Habana desde el 6 de marzo.

La crisis energética tiene raíces en el colapso del suministro externo de combustibles: Venezuela interrumpió sus envíos en noviembre de 2025, el petróleo ruso se agotó a finales de abril de 2026 y México suspendió prácticamente sus envíos desde enero de 2026.

A ello se suma la presión internacional. El secretario de Estado Marco Rubio anunció el 7 de mayo nuevas sanciones contra GAESA y 12 funcionarios del régimen, con un plazo hasta el 5 de junio para que empresas extranjeras cierren vínculos con el conglomerado militar cubano.

Esta es la segunda comparecencia de De La O Levy en Mesa Redonda en menos de un mes: el 23 de abril ya había anunciado cuatro baterías de acumulación energética de 50 MW cada una, sin que la situación haya mejorado.

Cuba acumula siete colapsos totales del SEN en 18 meses, el más grave de los cuales ocurrió el 16 de marzo de 2026 con un apagón de 29 horas y 29 minutos, mientras el déficit proyectado para este miércoles supera los 2,020 MW.