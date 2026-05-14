Daniel Noboa sobre Cuba: «No podemos cruzarnos de brazos mientras la gente muere de hambre»

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, exigió una «postura más firme» de la comunidad internacional ante la crisis en Cuba y rechazó tanto la intervención militar como la ayuda humanitaria como soluciones, apostando por el apoyo «político» como salida para la isla.

De acuerdo con la agencia EFE, Noboa hizo estas declaraciones durante un evento en el centro de pensamiento Atlantic Council en Washington, en el último de dos días de visita oficial a la capital estadounidense.

«No soy demasiado optimista al respecto. Considero que la comunidad internacional debe adoptar una postura más firme en este asunto. Una cosa es respetar la forma en que se hace política en otro país, y otra muy distinta es cruzarse de brazos mientras la gente muere de hambre», afirmó el mandatario.

Al ser preguntado sobre los llamados de la derecha a una intervención militar y de la izquierda a un respaldo humanitario, Noboa descartó ambas opciones con un argumento directo: «La ayuda humanitaria, al mantener intacto el mismo régimen militar, tampoco me parece la solución. Así que abogo por la ayuda política, es el punto medio ideal».

Noboa reconoció no ser optimista sobre una salida pacífica del régimen, aunque expresó su esperanza de que los líderes de La Habana abandonen el poder sin violencia.

Sus palabras se producen en un contexto de presión máxima de la administración Trump sobre Cuba. El pasado 2 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva que amplía sanciones a sectores de energía, defensa, minería y finanzas, sumando más de 240 nuevas sanciones desde enero de 2026. El propio Trump llegó a afirmar que Estados Unidos «tomará Cuba casi inmediatamente» tras concluir operaciones en Irán.

La crisis humanitaria en la isla agrava el escenario. Según el Food Monitor Program, el 96,91% de la población cubana carecía de acceso adecuado a alimentos en abril de 2026, y una de cada tres familias pasó hambre en 2025.

El antecedente diplomático más directo entre Noboa y el régimen cubano es la ruptura de marzo de 2026, cuando Ecuador expulsó a toda la misión diplomática cubana en Quito, acusando a La Habana de «bastante injerencia» en actividades políticas y violentas en el país.

El canciller cubano Bruno Rodríguez respondió entonces acusando a Noboa de «mentir cínicamente» y de mostrar «servilismo evidente» hacia Washington.

En el mismo evento del Atlantic Council, Noboa también se pronunció sobre Venezuela y pidió «elecciones libres» tras la deposición de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero de 2026 y el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

«A ella en realidad no le caigo bien, lo cual considero algo positivo. Solo espero que se celebren elecciones libres en Venezuela en los próximos años», dijo, añadiendo que el pueblo venezolano «simplemente necesita una oportunidad para decidir su propio futuro. Eso es democracia».

Noboa concluirá hoy su visita a Washington con un discurso ante la Organización de los Estados Americanos y reuniones en el Banco Interamericano de Desarrollo, en una agenda que coincide con el viaje del presidente Trump a China.