Daniel Noboa sobre Cuba: «No podemos cruzarnos de brazos mientras la gente muere de hambre»

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, exigió una «postura más firme» de la comunidad internacional ante la crisis en Cuba y rechazó tanto la intervención militar como la ayuda humanitaria como soluciones, apostando por el apoyo «político» como salida para la isla.
De acuerdo con la agencia EFE, Noboa hizo estas declaraciones durante un evento en el centro de pensamiento Atlantic Council en Washington, en el último de dos días de visita oficial a la capital estadounidense.
«No soy demasiado optimista al respecto. Considero que la comunidad internacional debe adoptar una postura más firme en este asunto. Una cosa es respetar la forma en que se hace política en otro país, y otra muy distinta es cruzarse de brazos mientras la gente muere de hambre», afirmó el mandatario.
Al ser preguntado sobre los llamados de la derecha a una intervención militar y de la izquierda a un respaldo humanitario, Noboa descartó ambas opciones con un argumento directo: «La ayuda humanitaria, al mantener intacto el mismo régimen militar, tampoco me parece la solución. Así que abogo por la ayuda política, es el punto medio ideal».
Noboa reconoció no ser optimista sobre una salida pacífica del régimen, aunque expresó su esperanza de que los líderes de La Habana abandonen el poder sin violencia.
Sus palabras se producen en un contexto de presión máxima de la administración Trump sobre Cuba. El pasado 2 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva que amplía sanciones a sectores de energía, defensa, minería y finanzas, sumando más de 240 nuevas sanciones desde enero de 2026. El propio Trump llegó a afirmar que Estados Unidos «tomará Cuba casi inmediatamente» tras concluir operaciones en Irán.
La crisis humanitaria en la isla agrava el escenario. Según el Food Monitor Program, el 96,91% de la población cubana carecía de acceso adecuado a alimentos en abril de 2026, y una de cada tres familias pasó hambre en 2025.
El antecedente diplomático más directo entre Noboa y el régimen cubano es la ruptura de marzo de 2026, cuando Ecuador expulsó a toda la misión diplomática cubana en Quito, acusando a La Habana de «bastante injerencia» en actividades políticas y violentas en el país.
El canciller cubano Bruno Rodríguez respondió entonces acusando a Noboa de «mentir cínicamente» y de mostrar «servilismo evidente» hacia Washington.
En el mismo evento del Atlantic Council, Noboa también se pronunció sobre Venezuela y pidió «elecciones libres» tras la deposición de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero de 2026 y el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.
«A ella en realidad no le caigo bien, lo cual considero algo positivo. Solo espero que se celebren elecciones libres en Venezuela en los próximos años», dijo, añadiendo que el pueblo venezolano «simplemente necesita una oportunidad para decidir su propio futuro. Eso es democracia».
Noboa concluirá hoy su visita a Washington con un discurso ante la Organización de los Estados Americanos y reuniones en el Banco Interamericano de Desarrollo, en una agenda que coincide con el viaje del presidente Trump a China.
Preguntas frecuentes sobre la postura de Daniel Noboa respecto a la crisis en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué postura tiene Daniel Noboa sobre la situación en Cuba?
Daniel Noboa exige una postura más firme de la comunidad internacional ante la crisis en Cuba, rechazando tanto la intervención militar como la ayuda humanitaria, y abogando por un apoyo político como solución para la isla.
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¿Por qué Daniel Noboa descarta la ayuda humanitaria para Cuba?
Noboa considera que la ayuda humanitaria no es una solución efectiva porque mantiene intacto el régimen militar en Cuba, por lo que prefiere el apoyo político como una mejor alternativa para lograr un cambio en la isla.
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¿Qué acciones ha tomado Ecuador contra Cuba bajo el liderazgo de Noboa?
Bajo la presidencia de Daniel Noboa, Ecuador expulsó a toda la misión diplomática cubana en marzo de 2026, acusando a La Habana de injerencia en actividades políticas y violentas dentro del país.
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¿Cómo ha respondido Cuba a las acciones de Ecuador?
Cuba, a través de su canciller Bruno Rodríguez, acusó a Daniel Noboa de mentir cínicamente y de mostrar servilismo hacia Washington, además de calificar la expulsión de sus diplomáticos como una medida hostil y sin fundamento.
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¿Cuál es la situación alimentaria en Cuba según los informes recientes?
De acuerdo con el Food Monitor Program, el 96,91% de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos, y una de cada tres familias pasó hambre en 2025, reflejando una grave crisis humanitaria en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.