Encuesta revela que 1 de cada 3 familias pasa hambre en Cuba

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El observatorio Food Monitor Program (FMP) y Cuido60 presentaron este miércoles la encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025», cuyos resultados confirman que el hambre dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad cotidiana: el 33,9% de los hogares encuestados reportó que al menos un miembro de la familia se fue a dormir sin comer durante el último año.

El estudio, basado en 2,513 respuestas válidas recolectadas entre mayo y julio de 2025 en las 16 provincias cubanas, muestra un deterioro sostenido respecto al año anterior.

En 2024, 1 de cada 4 cubanos se acostaba sin cenar; en 2025 esa cifra subió al 33,9%, un aumento de 9,3 puntos porcentuales.

El colapso del acceso a los alimentos es casi total: el 94,9% de los participantes declaró haber perdido algún grado de acceso a la compra de comida durante el último año, y el 47,1% afirmó que esa pérdida fue considerable o total.

La presión económica sobre las familias cubanas es insostenible. El 79,4% de los hogares destina el 80% o más de sus ingresos mensuales a adquirir alimentos, y el 40,6% debe gastar el 100% de lo que gana solo para comer.

Apenas el 1,2% de los encuestados encuentra productos surtidos en agromercados y plazas estatales, lo que refleja el fracaso del sistema de distribución del régimen.

La crisis alimentaria se agrava por el colapso de los servicios básicos. Solo el 18,3% de los encuestados recibe agua potable todos los días, una caída drástica frente al 34,1% registrado en 2024.

El 80,4% reportó que los apagones afectaron la preparación de alimentos en el hogar, y el 48,3% perdió comida por falta de refrigeración, consecuencia directa de los cortes eléctricos que afectan a toda la isla.

El mapa territorial de la crisis muestra que Granma y Guantánamo registran los niveles más altos de hambre, con 78,9% y 78,7% respectivamente, cifras que representan más del doble del promedio nacional.

Matanzas también aparece como zona crítica, con el 67,3% de los hogares reportando hambre.

Los adultos mayores son el grupo más golpeado.

El 55,6% de las personas mayores de 60 años reportó pérdida total de acceso a alimentos, el 53% destina todos sus ingresos a la alimentación y el 80,2% tiene dificultades para conseguir medicamentos esenciales.

La situación de los ancianos cubanos ante la crisis alimentaria contrasta con la inacción del régimen.

Este deterioro se enmarca en una tendencia acumulada: las muertes por desnutrición crecieron un 74% entre 2022 y 2023, pasando de 43 a 75 casos según datos de la propia Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Además, el 89% de la población cubana vive en pobreza extrema según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Para FMP y Cuido60, la crisis no se limita a la falta de alimentos: «la policrisis se vincula directamente a la pérdida de poder adquisitivo, declive de servicios básicos y sobrecarga de las redes familiares».

La infografía que acompaña la encuesta concluye con una advertencia categórica: «La inseguridad alimentaria es una violación de los derechos humanos. La respuesta debe ser urgente y multidimensional».