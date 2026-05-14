Juicio por Maradona: Habla el médico que estuvo con Diego en Cuba y aporta detalles clave de su muerte

Maradona en una imagen publicada en su cuenta en Instagram.

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El médico Mario Schiter, quien acompañó a Diego Armando Maradona durante su rehabilitación en Cuba en el año 2000, declaró este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro en el marco del juicio por la muerte del astro argentino, aportando detalles sobre el estado cardíaco crónico de Diego y las advertencias médicas que fueron ignoradas semanas antes de su fallecimiento.

De acuerdo con medios locales, Schiter testificó durante más de cuatro horas y cuestionó la decisión de trasladar a Maradona a una vivienda particular tras su operación por un hematoma subdural, en lugar de derivarlo a un centro especializado.

«Nuestra opinión era que el paciente no estaba de alta clínica, sí de alta sanatorial», afirmó el médico, dejando en claro que nunca avaló el traslado a una casa particular.

Junto a otros profesionales, Schiter recomendó derivar a Diego a un centro de rehabilitación de tercer nivel, con médicos, enfermeros y controles permanentes.

«La recomendación se dijo en esa reunión. Nuestra sugerencia era un centro de rehabilitación de tercer nivel», insistió ante el tribunal.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada.

«Volvieron y me dijeron que no aceptaron la propuesta y que se iba a ir con un dispositivo de internación domiciliaria», declaró Schiter, quien aclaró que nunca tuvo participación en la organización de ese sistema ni conoció a los médicos que lo integraban.

El médico también reveló que fue convocado por un gerente de Swiss Medical el 4 o 5 de noviembre de 2020, días después de que Luque operara a Maradona, para dar una segunda opinión sobre su cuadro en la Clínica Olivos.

«Me llamaron porque querían que diera mi opinión respecto de la excitación psicomotriz», explicó.

Sin embargo, no le permitieron ver personalmente al exfutbolista: «Pregunté si podía entrar a darle un abrazo y me dijeron que preferiblemente no».

Schiter también aclaró que nunca tuvo contacto con Leopoldo Luque, señalado como médico de cabecera de Diego: «No conocí a Luque. Nunca tuve una conversación con él».

Sobre el estado cardíaco de Maradona, Schiter —quien actuó como veedor en la autopsia— describió un panorama grave y crónico.

«El corazón estaba agrandado y mostraba signos de cardiopatía estructural», detalló, señalando fibrosis, microinfartos y dilatación global de cavidades asimétricas.

También observó líquido en el pericardio, la pleura y el abdomen, lo que interpretó como una insuficiencia cardíaca congestiva.

«Tenía líquido en el pericardio, en la pleura, en el abdomen. Cuando uno ve líquido de características muy similares en distintos sitios: es una insuficiencia cardíaca congestiva», explicó.

El vínculo de Schiter con Maradona se remontaba a 1999, cuando el futbolista sufrió una intoxicación aguda por cocaína en Punta del Este, Uruguay, que derivó en una arritmia ventricular grave conocida como «torcida de punta».

Fue entonces cuando Schiter fue convocado para el traslado de Diego a Buenos Aires y, posteriormente, para acompañarlo en su rehabilitación en Cuba, donde montó una terapia intensiva a bordo del avión ante la criticidad del caso.

«Desde 2004 no volví a tener contacto con el paciente hasta 2020», precisó el médico.

Este segundo juicio oral, que comenzó el pasado miércoles en San Isidro, reemplaza al primero, anulado en mayo de 2025 por el escándalo de la exjueza Julieta Makintach, quien filmó audiencias en secreto para un documental.

Siete profesionales de la salud enfrentan cargos de homicidio simple con dolo eventual, con penas de entre ocho y 25 años de prisión.

«La insuficiencia cardíaca congestiva latente es que en cualquier momento se puede descompensar. No hay motivo para no tratarlo de por vida», concluyó Schiter ante el tribunal.