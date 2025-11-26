Sandro Castro revive foto de Maradona y Fidel: Íconos del poder, excesos y abuso en Cuba

Maradona muestra a Fidel Castro el tatuaje que se hizo en su honor

Vídeos relacionados:

“Día de dos grandes hoy”, escribió Sandro Castro, nieto del dictador cubano Fidel Castro, al publicar una imagen que muestra al futbolista argentino Diego Armando Maradona enseñándole al líder comunista el tatuaje que llevaba en su honor, símbolo de idolatría y complicidad.

La escena corresponde a una de las visitas del astro argentino a La Habana y se convirtió en un símbolo de la relación personal y política entre ambos.

Captura Instagram / Sandro Castro

Maradona, declarado admirador del régimen cubano, se tatuó el rostro del dictador en su pierna izquierda, la misma con la que marcó algunos de los goles más recordados de su carrera.

Su vínculo comenzó a finales de los años 80 y se consolidó en el año 2000, cuando el jugador eligió Cuba como refugio para tratar su adicción a las drogas, bajo la protección directa del régimen.

Durante su estancia recibió atención médica exclusiva, residencia de lujo y trato preferencial, en medio de una isla que atravesaba una severa crisis económica.

Lo más leído hoy:

Maradona solía referirse a Fidel como “un segundo padre” y dijo que lo consideraba “el más grande de la historia”.

Fidel, por su parte, mantuvo con él una relación cercana y lo recibió en numerosas ocasiones en La Habana.

Ambos compartían una vida marcada por el poder, los excesos y la corrupción, que incluyó casos de pedofilia.

Mientras Castro gobernó Cuba durante casi medio siglo a través de una estructura familiar y militar que controlaba los recursos del país, Maradona defendió abiertamente a dictadores y líderes autoritarios de la región, de los cuales también fue beneficiario.

Fidel Castro y Diego Maradona murieron un 25 de noviembre, con cuatro años de diferencia —el dictador en 2016 y el futbolista en 2020—.

La coincidencia de fechas ha sido resaltada por la propaganda oficial como símbolo de una amistad “revolucionaria”.

Este 25 de noviembre, al cumplirse nueve años de la muerte del dictador, Sandro Castro se unió nuevamente al culto familiar y estatal que mantiene vivo el mito de su abuelo, en un país golpeado por apagones, escasez y represión.