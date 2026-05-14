Padre del adolescente Jonathan Muir teme por la vida de su hijo: «Ya lo están golpeando»

El padre de Jonathan David Muir Burgos, adolescente de 16 años preso en la cárcel de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, lanzó un desesperado llamado de auxilio a través del líder opositor José Daniel Ferrer García denunciando que su hijo está siendo agredido físicamente por presos comunes a instigación de la Seguridad del Estado, y que su vida corre peligro.

Elier Muir Ávila, pastor evangélico de Morón, relató que durante la visita del pasado lunes notó a Jonathan con «carita de angustia, de tristeza» y lágrimas en los ojos detrás de los barrotes, sin que el menor le dijera nada. Al día siguiente, el adolescente le confesó: «Papá, ya me están tirando a los presos para arriba, para que me golpeen, para que me hagan daño».

Según el padre, el viernes anterior un preso interceptó a Jonathan al salir de su celda y lo acusó de «chivato». El menor respondió: «No, yo no soy un chivato, yo lo que soy es un contrarrevolucionario». El agresor lo tiró al suelo y forcejearon. Elier Muir identificó a ese individuo como un presunto agente de la Seguridad del Estado disfrazado de recluso, igual que otro hombre que durante la visita familiar del lunes les «robó 30 minutos» interfiriendo en su intimidad con el menor.

«Ya lo están golpeando, hermano. Yo estoy muy preocupado porque mi hijo me decía el lunes que él se siente muy débil», declaró el padre en el audio difundido por Ferrer García. Y añadió: «Su vida corre peligro, hermano. Le quieren adjudicar que él es uno de los cabecillas principales de la manifestación y que fue quien le pegó candela al partido».

El estado de salud de Jonathan es delicado. Padece deshidrosis severa, infecciones por estreptococo y estafilococo, dos parásitos intestinales sin tratamiento, crisis vasovagales con episodios de desorientación y desnutrición. Necesita atención de cuatro especialistas médicos distintos, ninguno de los cuales le ha sido proporcionado en Canaleta. Recibe una sola ración de comida al día en un vasito desechable.

El padre responsabilizó directamente al régimen: «Yo responsabilizo al gobierno cubano, a la seguridad del Estado y a la directiva de allí del penal». Y suplicó: «Jonathan no puede estar ni un segundo más allí, por favor, Daniel. Se lo pido encarecidamente, reclame, presente la situación, es peligroso, por la condición de salud de Jonathan, no está preparado para enfrentar violencia».

Facebook / José Daniel Ferrer

Jonathan fue arrestado el 16 de marzo pasado junto a su padre al acudir a una citación policial en Morón, días después de participar en las protestas del 13 de marzo en las que apareció llorando, desencadenadas por los prolongados apagones y escasez extrema de alimentos. El padre fue liberado horas después; Jonathan, en cambio, fue trasladado a Canaleta, una prisión para adultos de máxima seguridad, pese a tener 16 años. La Fiscalía Municipal de Morón lo acusa del delito de sabotaje, cargo que puede acarrear entre 7 y 15 años de prisión.

El 24 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al menor mediante la Resolución 30/2026, al considerar en riesgo irreparable sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud. El régimen cubano ignoró el requerimiento previo enviado al canciller Bruno Rodríguez Parrilla.

José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), compartió el duro testimonio del padre del menor con un llamado a la solidaridad. «Solo una criminal tiranía ordena hacer lo que le están haciendo a Jonathan Muir Burgos, adolescente de 16 años de edad, enfermo, con serios problemas de salud en la prisión de Canaleta», denunció.

Jonathan tiene programada una cita médica en un hospital de Washington D.C. para el 20 de mayo, reprogramada por octava vez desde 2023 por demoras en la visa humanitaria.