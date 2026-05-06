«Si algo le sucede, el régimen castrista será responsable»: Mario Díaz-Balart vuelve a exigir liberación de adolescente preso en Cuba

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El congresista republicano Mario Díaz-Balart volvió a exigir públicamente la liberación inmediata de Jonathan David Muir Burgos, el adolescente de 16 años que permanece encarcelado en Cuba desde el 16 de marzo, advirtiendo que «si algo le sucede, el régimen castrista será responsable».

Junto a un vídeo de un reportaje sobre el caso de Telemundo 51, el legislador por el distrito 26 de Florida calificó al régimen cubano de «despiadado» y afirmó que el menor «lleva más de un mes injustamente encarcelado en Cuba», con un estado de salud «frágil» que «requiere atención médica inmediata y adecuada».

La madre del adolescente, Minervina Burgos López, alertó en el mismo video sobre el deterioro físico de su hijo: «Se sigue sintiendo mal, continúa con los dolores de estómago, continúa con las diarreas», dijo, y añadió que no está de acuerdo en que le administren medicamentos «sin antes hacerle un estudio para ver realmente qué es lo que tiene», especialmente porque en Ciego de Ávila hay un brote activo de hepatitis y el menor padece poliparasitismo.

«No quiero que mi niño se me complique ahí dentro de esa prisión. Queremos que salga vivo de ese lugar», suplicó la madre, pidiendo ayuda a «toda institución dentro de Cuba y fuera».

Jonathan fue arrestado junto a su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, cuando ambos acudieron a una citación policial en Morón días después de participar en las protestas del 13 de marzo, desencadenadas por apagones de más de 26 horas diarias y escasez extrema de alimentos.

El padre fue liberado, pero el menor permaneció detenido. La Fiscalía Municipal de Morón ordenó prisión preventiva el 2 de abril, acusándolo del delito de sabotaje, con penas que pueden oscilar entre siete y 15 años o más en casos agravados.

El adolescente está recluido en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, una cárcel de adultos. Según su familia, recibe una sola ración de comida al día en un vasito desechable, padece infecciones sin tratamiento adecuado y en la madrugada del 23 de abril llamó a su padre suplicando: «Papá, por favor, sácame de aquí, ya no resisto más».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al adolescente mediante la Resolución 30/2026, al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentan riesgo de daño irreparable. El régimen ignoró el requerimiento que la CIDH envió el 10 de abril al canciller Bruno Rodríguez Parrilla.

En lugar de responder a los organismos internacionales, el medio oficialista Razones de Cuba difundió el pasado 29 de abril una imagen del menor tocando un teclado en prisión, con el mensaje «El piano no miente. La foto está ahí. Y Jonathan… ahí está, sano y salvo, con sus manitas sobre las teclas». El padre denunció que la participación fue condicionada a la promesa de una visita familiar como «recompensa», una maniobra que Díaz-Balart calificó de «crueldad» y «abuso flagrante de sus derechos humanos».

En una publicación posterior, el congresista amplió su exigencia a otros presos políticos emblemáticos como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel «Osorbo» Castillo, Saylí Navarro, Félix Navarro o Yosvany Rosell García Caso, además de los «casi 1,000 más que permanecen injustamente tras las rejas».