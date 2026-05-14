Marco Rubio se convierte en "Marco Lubiao" para poder entrar en China

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China modificó oficialmente la transliteración del nombre del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en caracteres chinos para permitirle entrar al país pese a las sanciones vigentes que le prohíben el acceso, según reportó la agencia AFP este jueves.
La maniobra consistió en cambiar el ideograma chino que transliteran la primera sílaba de su apellido -de "鲁" (Lǔ) a otro carácter con pronunciación similar pero técnicamente distinto-, creando así un "nuevo nombre", Marco Lubiao, que no figura en las listas de sanciones chinas.
El cambio de grafía comenzó a aplicarse desde enero de 2025, cuando el entonces senador fue nombrado secretario de Estado por el presidente Donald Trump, y los medios estatales chinos adoptaron la nueva transliteración desde entonces.
El letrero oficial con los nombres de la delegación estadounidense en la cumbre Trump-Xi, celebrada este jueves en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, confirmó la nueva grafía, eximiendo técnicamente a Rubio de los controles fronterizos.
Esta es la primera vez en su vida que Rubio pisa suelo chino.
Las sanciones contra él fueron impuestas por China el 19 de julio de 2020, cuando era senador republicano por Florida, como represalia por su papel en la Ley de Autonomía de Hong Kong y su apoyo a sanciones estadounidenses contra funcionarios chinos por los abusos contra la minoría uigur en Xinjiang.
Las medidas incluían prohibición de entrada a China continental, Hong Kong y Macao, congelación de activos y prohibición de transacciones con entidades chinas.
En su momento, el funcionario calificó las sanciones como un "honor" y las utilizó para criticar al Partido Comunista Chino.
El portavoz de la embajada china en Estados Unidos, Liu Pengyu, ofreció el martes una explicación que dejó abierta la puerta a la reinterpretación técnica: "Las sanciones se dirigen a las palabras y acciones del señor Rubio cuando se desempeñaba como senador de Estados Unidos en relación con China".
El nuevo carácter chino utilizado para "lú" en el nombre de Rubio tiene connotaciones como "duro", "rudo" o "tosco", lo que algunos analistas interpretan como una posible indirecta diplomática de Pekín.
El político de origen cubano participó en la cumbre como parte de una nutrida delegación estadounidense que incluyó al secretario de Defensa Pete Hegseth, al secretario del Tesoro Scott Bessent y a representantes del mundo empresarial como Elon Musk, Tim Cook y Jensen Huang.
Trump calificó el encuentro como "probablemente la mayor cumbre de la historia" y aseguró que "la relación entre China y EE.UU. va a ser mejor que nunca".
La paradoja no pasó desapercibida: el mismo funcionario que en su audiencia de confirmación como secretario de Estado describió a China como un "adversario sin precedentes", y que en abril de 2026 denunció que Cuba alberga al menos 12 instalaciones de inteligencia de señales operadas por China, viajó a Pekín bajo un nombre técnicamente distinto al que figura en las listas de sanciones chinas.
Las sanciones contra Rubio permanecen formalmente vigentes en 2026 y no han sido levantadas, lo que convierte el cambio de transliteración en una maniobra sin precedentes en la diplomacia contemporánea.
Preguntas Frecuentes sobre la Entrada de Marco Rubio a China
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se cambió el nombre de Marco Rubio para entrar a China?
China modificó la transliteración del nombre de Marco Rubio a "Marco Lubiao" para esquivar las sanciones que le prohibían la entrada al país. Este cambio permitió que su "nuevo nombre" no figurara en las listas de sanciones chinas, permitiéndole así participar en la cumbre Trump-Xi en Pekín.
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¿Cuáles fueron las razones originales para las sanciones de China a Marco Rubio?
Las sanciones contra Marco Rubio fueron impuestas en 2020 debido a su papel en la Ley de Autonomía de Hong Kong y su apoyo a sanciones estadounidenses contra funcionarios chinos por abusos en Xinjiang. Estas medidas incluían la prohibición de entrada a China, congelación de activos y restricciones en transacciones con entidades chinas.
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¿Qué significado tiene el nuevo carácter chino en el nombre de Marco Rubio?
El nuevo carácter chino utilizado para "lú" en el nombre de Rubio tiene connotaciones como "duro", "rudo" o "tosco", lo que algunos analistas interpretan como una posible indirecta diplomática de Pekín. Este cambio fue parte de la estrategia para permitir su entrada a China sin levantar las sanciones formales.
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¿Qué papel desempeñó Marco Rubio en la cumbre Trump-Xi?
Marco Rubio participó como parte de la delegación estadounidense en la cumbre Trump-Xi celebrada en Pekín. Esta fue la primera vez que Rubio estuvo en suelo chino, a pesar de las sanciones previamente impuestas en su contra.
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