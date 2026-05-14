Marco Rubio se convierte en "Marco Lubiao" para poder entrar en China

Vídeos relacionados:

China modificó oficialmente la transliteración del nombre del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en caracteres chinos para permitirle entrar al país pese a las sanciones vigentes que le prohíben el acceso, según reportó la agencia AFP este jueves.

La maniobra consistió en cambiar el ideograma chino que transliteran la primera sílaba de su apellido -de "鲁" (Lǔ) a otro carácter con pronunciación similar pero técnicamente distinto-, creando así un "nuevo nombre", Marco Lubiao, que no figura en las listas de sanciones chinas.

El cambio de grafía comenzó a aplicarse desde enero de 2025, cuando el entonces senador fue nombrado secretario de Estado por el presidente Donald Trump, y los medios estatales chinos adoptaron la nueva transliteración desde entonces.

El letrero oficial con los nombres de la delegación estadounidense en la cumbre Trump-Xi, celebrada este jueves en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, confirmó la nueva grafía, eximiendo técnicamente a Rubio de los controles fronterizos.

Esta es la primera vez en su vida que Rubio pisa suelo chino.

Las sanciones contra él fueron impuestas por China el 19 de julio de 2020, cuando era senador republicano por Florida, como represalia por su papel en la Ley de Autonomía de Hong Kong y su apoyo a sanciones estadounidenses contra funcionarios chinos por los abusos contra la minoría uigur en Xinjiang.

Las medidas incluían prohibición de entrada a China continental, Hong Kong y Macao, congelación de activos y prohibición de transacciones con entidades chinas.

En su momento, el funcionario calificó las sanciones como un "honor" y las utilizó para criticar al Partido Comunista Chino.

El portavoz de la embajada china en Estados Unidos, Liu Pengyu, ofreció el martes una explicación que dejó abierta la puerta a la reinterpretación técnica: "Las sanciones se dirigen a las palabras y acciones del señor Rubio cuando se desempeñaba como senador de Estados Unidos en relación con China".

El nuevo carácter chino utilizado para "lú" en el nombre de Rubio tiene connotaciones como "duro", "rudo" o "tosco", lo que algunos analistas interpretan como una posible indirecta diplomática de Pekín.

El político de origen cubano participó en la cumbre como parte de una nutrida delegación estadounidense que incluyó al secretario de Defensa Pete Hegseth, al secretario del Tesoro Scott Bessent y a representantes del mundo empresarial como Elon Musk, Tim Cook y Jensen Huang.

Trump calificó el encuentro como "probablemente la mayor cumbre de la historia" y aseguró que "la relación entre China y EE.UU. va a ser mejor que nunca".

La paradoja no pasó desapercibida: el mismo funcionario que en su audiencia de confirmación como secretario de Estado describió a China como un "adversario sin precedentes", y que en abril de 2026 denunció que Cuba alberga al menos 12 instalaciones de inteligencia de señales operadas por China, viajó a Pekín bajo un nombre técnicamente distinto al que figura en las listas de sanciones chinas.

Las sanciones contra Rubio permanecen formalmente vigentes en 2026 y no han sido levantadas, lo que convierte el cambio de transliteración en una maniobra sin precedentes en la diplomacia contemporánea.