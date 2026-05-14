Trump: «La relación entre China y EE.UU. va a ser mejor que nunca»

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Donald Trump se reunió este jueves con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, en la jornada central de su visita de Estado a China, y declaró que la relación entre ambas potencias «va a ser mejor que nunca».

La cumbre arrancó con una ceremonia de bienvenida con honores militares en las escalinatas del monumental edificio frente a la plaza de Tiananmen, donde Trump y Xi se estrecharon la mano durante varios segundos antes de saludar a sus respectivas delegaciones.

Trump calificó el encuentro como «probablemente la mayor cumbre de la historia» y aseguró que en Estados Unidos «la gente no habla de otra cosa».

En sus palabras iniciales, el mandatario estadounidense destacó el vínculo personal con Xi: «Tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo; de hecho, es la relación más larga entre presidentes de ambos países que jamás haya existido, y eso, para mí, es un honor».

Trump también subrayó la solidez del canal directo entre ambos líderes: «Tenemos una relación fantástica. Nos llevamos bien. Cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto. Tú me llamas; yo te llamo. Y cuando teníamos un problema lo resolvíamos muy rápido, y por eso vamos a tener un fantástico futuro juntos».

Xi Jinping, por su parte, abrió la reunión pidiendo a Washington «ser socios y no rivales» y trazó la hoja de ruta que Pekín propone: «Alcanzar el éxito juntos, buscar la prosperidad común y forjar un camino correcto para que las grandes potencias se relacionen en esta nueva era».

El líder chino también afirmó que «los intereses comunes de China y EE.UU. superan sus diferencias» y felicitó a Trump por el 250.º aniversario de la independencia estadounidense, que se celebra este año.

Esta es la primera visita de Trump a suelo chino en nueve años; la anterior fue en 2017, durante su primer mandato.

La delegación estadounidense incluyó al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Defensa Pete Hegseth y al embajador en China David Perdue, junto a una nutrida representación empresarial: Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia) —quien se incorporó a última hora durante la escala del Air Force One en Alaska— y representantes de Boeing, BlackRock, Visa, Mastercard, Meta y Goldman Sachs.

Como preparación a la cumbre, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng concluyeron el miércoles negociaciones en Seúl calificadas de «constructivas» por la agencia estatal china Xinhua.

La agenda de la cumbre abarcó tres grandes ejes: comercio bilateral, Taiwán e Irán.

En materia comercial, el encuentro busca consolidar la tregua pactada en Busan en octubre de 2025, que frenó una escalada arancelaria que había llegado al 145% por parte de EE.UU. y al 125% por parte de China.

Sobre Irán, Rubio afirmó que Washington espera que Pekín desempeñe un papel más activo ante Teherán, dado que aproximadamente el 45% de las importaciones chinas de gas y petróleo pasan por el estrecho de Ormuz.

Sobre Taiwán, Pekín instó a Washington a «manejar con prudencia» la cuestión y a detener el envío de armas a la isla, después de que Trump adelantara que trataría el asunto directamente con Xi.

Trump resumió así la apuesta de su administración: «Es un honor estar contigo, es un honor ser tu amigo, y la relación entre China y EE.UU. va a ser mejor que nunca».