Trump: «La relación entre China y EE.UU. va a ser mejor que nunca»

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Donald Trump se reunió este jueves con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, en la jornada central de su visita de Estado a China, y declaró que la relación entre ambas potencias «va a ser mejor que nunca».
La cumbre arrancó con una ceremonia de bienvenida con honores militares en las escalinatas del monumental edificio frente a la plaza de Tiananmen, donde Trump y Xi se estrecharon la mano durante varios segundos antes de saludar a sus respectivas delegaciones.
Trump calificó el encuentro como «probablemente la mayor cumbre de la historia» y aseguró que en Estados Unidos «la gente no habla de otra cosa».
En sus palabras iniciales, el mandatario estadounidense destacó el vínculo personal con Xi: «Tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo; de hecho, es la relación más larga entre presidentes de ambos países que jamás haya existido, y eso, para mí, es un honor».
Trump también subrayó la solidez del canal directo entre ambos líderes: «Tenemos una relación fantástica. Nos llevamos bien. Cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto. Tú me llamas; yo te llamo. Y cuando teníamos un problema lo resolvíamos muy rápido, y por eso vamos a tener un fantástico futuro juntos».
Xi Jinping, por su parte, abrió la reunión pidiendo a Washington «ser socios y no rivales» y trazó la hoja de ruta que Pekín propone: «Alcanzar el éxito juntos, buscar la prosperidad común y forjar un camino correcto para que las grandes potencias se relacionen en esta nueva era».
El líder chino también afirmó que «los intereses comunes de China y EE.UU. superan sus diferencias» y felicitó a Trump por el 250.º aniversario de la independencia estadounidense, que se celebra este año.
Esta es la primera visita de Trump a suelo chino en nueve años; la anterior fue en 2017, durante su primer mandato.
La delegación estadounidense incluyó al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Defensa Pete Hegseth y al embajador en China David Perdue, junto a una nutrida representación empresarial: Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia) —quien se incorporó a última hora durante la escala del Air Force One en Alaska— y representantes de Boeing, BlackRock, Visa, Mastercard, Meta y Goldman Sachs.
Como preparación a la cumbre, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng concluyeron el miércoles negociaciones en Seúl calificadas de «constructivas» por la agencia estatal china Xinhua.
La agenda de la cumbre abarcó tres grandes ejes: comercio bilateral, Taiwán e Irán.
En materia comercial, el encuentro busca consolidar la tregua pactada en Busan en octubre de 2025, que frenó una escalada arancelaria que había llegado al 145% por parte de EE.UU. y al 125% por parte de China.
Sobre Irán, Rubio afirmó que Washington espera que Pekín desempeñe un papel más activo ante Teherán, dado que aproximadamente el 45% de las importaciones chinas de gas y petróleo pasan por el estrecho de Ormuz.
Sobre Taiwán, Pekín instó a Washington a «manejar con prudencia» la cuestión y a detener el envío de armas a la isla, después de que Trump adelantara que trataría el asunto directamente con Xi.
Trump resumió así la apuesta de su administración: «Es un honor estar contigo, es un honor ser tu amigo, y la relación entre China y EE.UU. va a ser mejor que nunca».
Preguntas Frecuentes sobre la Cumbre entre Trump y Xi Jinping
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el objetivo principal de la cumbre entre Trump y Xi Jinping?
El objetivo principal de la cumbre es mejorar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, abordando temas como comercio, Taiwán e Irán, en un esfuerzo por estabilizar la relación sin resolver completamente las tensiones estructurales.
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¿Qué temas se trataron en la cumbre entre Trump y Xi Jinping?
Los temas tratados en la cumbre incluyen comercio bilateral, la situación en Taiwán e Irán. En el ámbito comercial, se busca consolidar la tregua arancelaria pactada previamente, mientras que sobre Taiwán, se discute el manejo prudente de la venta de armas. Respecto a Irán, se espera que China tenga un papel más activo en la región.
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¿Cómo describió Donald Trump su relación personal con Xi Jinping?
Donald Trump describió su relación personal con Xi Jinping como fantástica y de largo plazo, destacando que ambos líderes pueden resolver diferencias rápidamente a través de un canal directo de comunicación. Trump considera esta relación como un honor y fundamental para el futuro de las relaciones entre ambas naciones.
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¿Qué expectativas tiene China respecto a la relación con Estados Unidos?
China espera que la relación con Estados Unidos se base en el éxito conjunto, la prosperidad común y el respeto mutuo. Xi Jinping enfatizó que los intereses comunes superan las diferencias y aboga por una cooperación beneficiosa para ambas partes en la nueva era.
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¿Qué papel juegan las delegaciones empresariales en la cumbre entre Trump y Xi Jinping?
Las delegaciones empresariales desempeñan un papel crucial al acompañar a Trump en la cumbre, incluyendo representantes de empresas como Tesla, Apple, Nvidia, Boeing y Goldman Sachs. Estas delegaciones buscan ampliar oportunidades comerciales y fortalecer los lazos económicos entre ambos países.
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